aus der eigenen Jugend - BW Papenburg verstärkt sich

In der abgelaufenen Saison war BW Papenburg ein absolutes Spitzenspiel. Im Endeffekt beendeten die Blau-Weißen die Saison auf dem zweiten Platz hinter Holthausen-Biene. Für die kommende Saison konnte nun ein Spieler aus der eigenen Jugend in den Kader integriert werden..

In einer eher unglücklichen Spielzeit für die A-Jugend der Papenburger, die man auf dem neunten Platz der Landesliga beendete, stach Jörn Grosch definitiv heraus. Der 19-Jährige Offensivmann war mit 14 Saisontreffern der beste Torjäger seines Teams und auch im Ligavergleich unter den Top-Fünf.

Nun geht Grosch den Schritt in den Herrenbereich und probiert es beim Landesliga-Spitzenteam. Bei BW Papenburg freut man sich darüber, einen Spieler aus der eigenen Jugend zu integrieren, auch da es als Zeichen dafür steht, dass die Jugendarbeit immer besser wird. Grosch will sich durch die Erfahrung der Mitspieler bestens entwickeln und so sein großes Potential ausschöpfen.