Aus der Domstadt ins Kulmbacher Land

Neuzugang Nr 4 ist Jan-Herbert Linz (23 Jahre) und kommt von der DJK Don Bosco Bamberg. Der 200 cm baumlange Innenverteidiger war unserem Coach Andi Baumer aus der Zeit in Bamberg bekannt. Zwischenzeitlich verschlug es ihn in die USA zu einem Universitätsteam, bevor er nun nach Bamberg zurückkehrte und in der abgelaufenen Saison auf 15 Einsätze kam.

"Nach dem Abgang von Tom Siller und der ohnehin dünn besetzten Position Innenverteidiger, mussten wir natürlich tätig werden. Schön dass uns dies durch den Kontakt von Andi gelungen ist. Jan studiert nun in Bayreuth, was den Wechsel vereinfacht hat. Natürlich bringt er mit seiner Größe auch noch eine andere Komponente in unser Spiel, die wir so bislang nicht hatten."