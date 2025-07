Aus der C-Liga: SSV Buer angelt sich besten Torjäger Deutschlands

Über den Umweg der Relegation hat es für den SSV Buer nach neun Jahren in der Bezirksliga mit dem Aufstieg in die Westfalenliga geklappt. Nach einem wackeligen Endspurt kamen die Gelsenkirchener rückblickend mit einem blauen Auge davon. Nachholbedarf bestand vor allem in der Offensive. Mit 57 Toren war die Ausbeute vor dem gegnerischen Kasten für einen Tabellenzweiten doch eher mau. Was könnte da helfen? Vielleicht ein Stürmer, der im letzten Jahr über 100 Tore erzielt hat − den hat sich der frisch gebackene Westfalenligist mit Talha Aydin nun geangelt.

Dazu sei gesagt, dass Aydin in der vergangenen Saison für den Herner C-Ligisten DSC Wanne-Eickel III auf Torejagd ging. Trotz alledem: Wer 107 Treffer in nur einer Spielzeit erzielt, der muss wohl wissen wo das Tor steht. Allein in vier Spielen, in denen er jeweils über zehn Tore innerhalb der 90 Minuten beisteuerte, sammelte Aydin 48 Tore. Das lassen wir einfach mal so stehen.

Nach dieser mehr als spektakulären Saison war für den 24-Jährigen jedoch klar, dass er nun den nächsten Schritt wagen möchte. Beim DSC trainierte er bereits mit der Westfalenliga-Mannschaft mit und konnte dort ein Gefühl für das Niveau bekommen, das ihn ab Beginn der Sommervorbereitung auch in Buer erwarten wird. "Das ist schon ein Vorteil", so Aydin in der WAZ. "Es hat mir gezeigt, wo ich mich noch verbessern kann. Der Wechsel zum SSV Buer war für den Stürmer immer eine vorstellbare Option: "Der Verein hat mich immer interessiert." Auch die Nähe machte einen Wechsel dorthin schmackhaft. "Das war für mich wichtig, wie auch das Familiäre, das den Verein ausmacht. Dass sie jetzt auch noch aufgestiegen sind; es geht nicht besser."

Mit dem raketenhaften Aufstieg aus der Kreisliga C bis in Deutschlands sechsthöchste Spielklasse überspringt Aydin gleich vier Ligen. Die neue Aufgabe in der Westfalenliga geht er gerade deshalb mit der nötigen Portion Respekt und Demut an: "Ich will mich deshalb auch bei Oktay Güney (Trainer des SSV Buer) bedanken, der mir das Vertrauen gibt. Ich will dem auf jeden Fall entsprechen."

Um gleich von Beginn an bei Mannschaft und Trainer überzeugen zu können, klotzt Aydin bereits jetzt richtig ran. "Ich habe jetzt schon sechs Kilo abgenommen. Die Leute werden einen ganz anderen Talha kennenlernen", sagt Aydin selbstbewusst.

Die Gier des Toreschießens lässt einen Vollblutstürmer wie Aydin wohl nie wirklich los. Einen weiteren Torrekord peilt er aber nicht an: "Tore spielen jetzt keine Rolle für mich, sondern nur noch Siege", so Aydin. Der Erfolg des Teams habe für ihn Priorität. Wir bleiben gespannt, ob und wie sich Aydin und der SSV Buer in der Westfalenliga etablieren können.