Aus der Bezirksliga: Philipp Skodic verstärkt Alte Haides Offensive

Wir freuen uns, mit Philipp Skodic einen weiteren starken Offensivspieler in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.
Philipp war in den vergangenen vier Spielzeiten für den MTV aktiv und überzeugte dort mit starken Leistungen: 26 Tore und 19 Vorlagen sprechen eine deutliche Sprache. Besonders beim Aufstieg des MTV in die Bezirksliga war er ein enorm wichtiger Bestandteil der Mannschaft und prägte das Offensivspiel entscheidend mit.
Seine fußballerische Ausbildung genoss Philipp beim FC Bayern München, wo er bis zur U19 spielte. Anschließend sammelte er wertvolle Erfahrungen in der U19 Bayernliga beim FC Deisenhofen.
Unser sportlicher Leiter Daniel Crnicki und Geschäftsführer Oktay Kaya zeigen sich vom Neuzugang begeistert:
„Philipps Bilanzen sprechen für sich. Wir sind überzeugt, dass er bei uns eine wichtige Rolle einnehmen wird. Von Anfang an gab es eine direkte und ehrliche Kommunikation, was das Zustandekommen des Transfers deutlich erleichtert hat.“
Herzlich willkommen, Philipp – wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und wünschen dir eine erfolgreiche Saison!