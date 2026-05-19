Aus der Bezirksliga: Philipp Skodic verstärkt Alte Haides Offensive

Wir freuen uns, mit Philipp Skodic einen weiteren starken Offensivspieler in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.

Philipp war in den vergangenen vier Spielzeiten für den MTV aktiv und überzeugte dort mit starken Leistungen: 26 Tore und 19 Vorlagen sprechen eine deutliche Sprache. Besonders beim Aufstieg des MTV in die Bezirksliga war er ein enorm wichtiger Bestandteil der Mannschaft und prägte das Offensivspiel entscheidend mit.