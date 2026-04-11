Aus der ALAD wird die ALIS: viel mehr als nur Antidoping

ALIS-Direktor Loïc Hoscheit erklärte die neuen Zuständigkeitsbereiche der ALIS ausführlich – Foto: paul@lsn.sarl

Im Beisein von Sportministerin Hansen wurde Anfang April in der „Coque“ auf Kirchberg die ALIS vorgestellt, die Nachfolgeagentur der einstigen Antidopingbehörde ALAD. Die Kompetenzen der neuen Agentur wurden stark erweitert. Neben dem bislang bekannten Antidoping ist sie künftig ebenfalls für Safeguarding und Integrität im Sport zuständig.

Nach einer kurzen Ansprache von ALIS-Vizepräsidentin Marie-Paule Hoffmann trat Sportministerin Martine Hansen an das Rednerpult, um den Willen zu unterstreichen, einen Sport zu garantieren, der sicher und transparent sei. Sie betonte, dass die Anforderungen an die Integrität von Seiten internationaler Verbände immer größer würden. Weiter verwies sie auf die nationale Ethikkommission im Sport, die unabhängig von der neuen ALIS funktioniert.

Den „plat de résistance“ präsentierte ALIS-Direktor Loïc Hoscheit. Der ehemalige Handballspieler verwies beim Antidoping mit Sorge auf die Enhanced Games, die Ende Mai zum ersten mal ausgetragen werden und stellte die Frage, welchen Einfluss diese auf den sauberen Sport und auf viele Sportler haben werden. Man müsse das Grundrecht verteidigen, dass Sportler dopingfreien Sport betreiben können.

Besonders aufmerksam wurden anwesende Fußballberichterstatter, als Hoscheit über die mittlerweile sehr wenn nicht sogar übergenauen Testmethoden sprach. Er erwähnte einen Fall, in dem nachgewiesen wurde, dass ein bestimmter Kunstrasen einen positiven Dopingbefund verursacht hatte. Gerne würden auf der Kehrseite solche Fälle von Sportlern als Ursachen für positive Dopingtests angeführt. „Die Antidoping-Arbeit ist und bleibt eine Kernmission der ALIS und ist und bleibt wichtig für die Zukunft eines sauberen und integren Sports“ hob der ALIS-Direktor während seiner Präsentation hervor.

Safeguarding

Die neuen Themen, die aus der ALAD die ALIS werden ließen, wurden detailliert erklärt. Ein Schlüsselpunkt ist das sog. Safeguarding, d.h. ein proaktiver Prozess, um Kinder und junge Leute vor Missbrauch, Ausnutzung und Mobbing zu schützen, in diesem Fall im Sport. Die Bandbreite ist umfassend. Es geht um physische und verbale Gewalt, die nicht mehr toleriert werden kann, aber auch z.B. um sexuelle Belästigung und Rassismus.

„Jede Form von Diskriminierung - Mobbing, Bullying, persönlich oder physisch, sei dies aufgrund einer sexuellen Orientierung, einfach des Geschlechts, eines Migrationshintergrunds oder einer anderen Hautfarbe - fällt unter den Bereich des Safeguarding“ erläuterte Loïc Hoscheit auf Nachfrage hin.

Erst 28,6 Prozent aller Sportverbände würden aktuell über Strukturen verfügen, über die man solche Probleme melden kann. Laut Hoscheit wäre diese Zahl bei Vereinen vermutlich noch viel niedriger. Das Ziel sei aber, dass man auf hundert Prozent komme. Um gemeldete Fälle aufzuarbeiten verfügt die ALIS über ein Netzwerk an Profis u.a. aus den Bereichen Medizin und Recht. Bei sehr schlimmen Fällen sieht man sich in der Pflicht, diese der Justiz zu melden.