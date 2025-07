Aus der A-Klasse in die Bezirksliga: Franz Maurer wagt Abenteuer Bad-Heilbrunn

Es ist ein Weg, den nur wenige Fußballer in ihrer Karriere beschreiten. Franz Maurer, bisher Torhüter beim SC Eibsee Grainau in der A-Klasse, zieht es in die Bezirksliga – satte drei Ligen über dem bisherigen Klassement. Verstecken will er sich deshalb aber nicht und wagt voller Selbstvertrauen das Abenteuer beim SV Bad Heilbrunn.

Der Wechsel kam durch das engmaschige Scouting des Vereins aus dem Nachbarlandkreis zustande. „Jürgen Keilwerth, ein Berater, hat mich wohl schon bei ein paar Spielen beobachtet“, erzählt Maurer. Und dieser war wohl schnell vom 25-Jährigen überzeugt. Einen Anruf sowie Probetraining später stand Maurers Engagement nichts mehr im Wege.