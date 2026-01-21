Aus der 3. Liga: 1. FC Bocholt holt Verteidiger

Der 1. FC Bocholt macht auf dem Transfermarkt weiter ernst. Nach Nazzareno Ciccarelli (Sportfreunde Lotte) und Dominik Lanius (FC Hansa Rostock) haben die "Schwatten" einen weiteren Spieler aus der 3. Liga an Bord geholt. Vom FC Erzgebirge Aue wird Verteidiger Paul Seidel bis zum Ende der Spielzeit ausgeliehen.

Wenige Tage vor dem Re-Start der Regionalliga West hat der 1. FC Bocholt seinen dritten Winter-Zugang vermeldet. Mit dem Drittligisten Erzgebirge Aue wurde eine Leihe von Paul Seidel bis zum Saisonende vereinbart. Der 19-Jährige entstammt dem Nachwuchs der Auer und feierte dort in der vergangenen Saison sein Debüt bei den Profis. In den zurückliegenden zehn Monaten kam er in der 3. Liga auf insgesamt acht Einsätze.

"Paul ist ein spannender Spieler, der schon in jungen Jahren Drittliga-Luft schnuppern durfte und als sehr lernwillig gilt. Bei uns soll er den nächsten Schritt machen. Wir freuen uns auf ihn", erklärt Bocholts Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch. Der Transfer dürfte für alle Seiten erfolgsversprechend sein. Seidel erhält Spielzeit, der FCB bekommt einen gut ausgebildeten Abwehrspezialisten und Aue kann zur neuen Saison mit einem Spieler planen, der in der wohl stärksten Regionalliga-Staffel Spielpraxis gesammelt hat.