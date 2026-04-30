Schwefingen rangiert nach 25 absolvierten Spielen mit 43 Punkten (13-4-8, 47:40 Tore) auf einem starken Platz vier der Tabelle.

Der SV Vorwärts Nordhorn II reist als Tabellenachter (39 Punkte, 11-6-8, 54:34 Tore) an. Die Nordhorner gewannen am 25. Spieltag mit 2:0 das Derby gegen Weiße Elf Nordhorn und unterstrichen dabei ihre Offensivqualität. Mit 54 Treffern stellt Vorwärts II eine der torgefährlichsten Mannschaften im Mittelfeld der Liga.

Am vergangenen Spieltag unterlagen die Sportfreunde beim VfL Emslage überraschend mit 0:1 – ein Rückschlag gegen den Tabellenletzten, der im Abstiegskampf jeden Zähler benötigt. Zuvor hatte Schwefingen noch mit einem 3:2-Erfolg über Sparta Werlte aufhorchen lassen.

Vehring: „Aus den letzten fünf Spielen das Bestmögliche machen“

Für Schwefingens Trainer Daniel Vehring beginnt nun die entscheidende Phase der Saison – mit klarer Zielsetzung, aber auch mit Respekt vor der Aufgabe:

„Vorwärts II läutet jetzt die Schlussphase ein. Wir wollen versuchen aus den letzten fünf Spielen natürlich das Bestmögliche zu machen.“

Der Fokus liege darauf, sich geschlossen auf die verbleibenden Aufgaben einzuschwören. „Wir wollen natürlich versuchen, ein gutes Spiel zu machen. Wissen, dass mit Vorwärts eine ganz starke Mannschaft kommt“, betont Vehring.

Die personelle Situation bereitet dem Coach allerdings Kopfzerbrechen. Verletzungen und urlaubsbedingte Ausfälle erschweren die Planung erheblich. „Wir werden schauen müssen, wen wir da zusammen haben, aufgrund von Verletzungen und ein paar Urlaubssachen, kann ich jetzt noch gar nicht absehen, wen wir da zur Verfügung haben.“

Unabhängig davon gelte es, aus der jüngsten Niederlage die richtigen Schlüsse zu ziehen: „Für uns gilt es, sich gut auf die letzten fünf Spiele einzuschwören. Und dafür müssen wir natürlich ein paar Sachen besser machen als gegen Emslage. Das ist ganz klar.“

Schwierige Voraussetzungen

Gerade mit Blick auf die personellen Engpässe erwartet Vehring eine anspruchsvolle Aufgabe. „Wir wollen uns vernünftig aus dieser Saison verabschieden und das ist das erste Spiel. Aber wir wissen, dass es ganz, ganz schwierig wird mit den Voraussetzungen, die sich da leider personaltechnisch offenbaren.“

Ob Unterstützung aus der zweiten Mannschaft notwendig wird, ist noch offen – ausgeschlossen scheint es nicht. „Da müssen wir mal schauen, wie wir da eine vernünftige Elf noch zusammenbekommen und mit Unterstützung der zweiten müssen wir das Beste draus machen.“

Offene Partie im oberen Mittelfeld

Die Tabelle verspricht ein Duell auf Augenhöhe. Schwefingen verfügt über die etwas stabilere Defensive, Vorwärts II bringt dafür mehr Offensivpower mit. Beide Teams haben in den vergangenen Wochen bewiesen, dass sie in der Lage sind, auch gegen höher platzierte Gegner zu bestehen.

Für die Gastgeber geht es darum, trotz widriger Umstände Stabilität zu zeigen und die Saison mit einer positiven Serie zu beschließen. Vorwärts II hingegen will mit einem Auswärtserfolg den Abstand zur Spitzengruppe zumindest verkürzen.

Am Sonntag dürfte sich zeigen, wer die besseren Reserven für den Endspurt mobilisieren kann.