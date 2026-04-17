Aus dem Vorstand an die Seitenlinie

Ein neues und zugleich altbekanntes Gesicht wird ab kommender Saison an der Seitenlinie der SG Oberweis/Baustert/Bettingen stehen. Während Jörg Liewer die Spielgemeinschaft im Sommer verlässt und sich der klassenhöheren SG Mettendorf/Utscheid anschließt (FuPa berichtete), übernimmt der 28-jährige Sven Reiffers das Traineramt.
„Da ich die SG gut kenne, selbst im Vorstand bin und weiß, wie die Spieler ticken, freue ich mich sehr auf die Aufgabe. Außerdem ist es meine erste Trainerstelle im Herrenbereich, weshalb ich entsprechend motiviert bin“, sagt Reiffers, der aktuell die Frauenmannschaft der FSG Oberweis in der Kreisklasse III trainiert.
In der laufenden Saison belegen die Vereinigten aus Oberweis, Baustert und Bettingen in der Kreisliga B 13 den vierten Tabellenplatz. Der Sportliche Leiter Martin Esch zeigt sich zufrieden: „Zwischenzeitlich waren wir sogar Zweiter, aber mit Platz vier sind wir gut bedient.“ In den verbleibenden Spielen soll diese Position gehalten werden, im Idealfall ist sogar noch der Sprung unter die Top drei möglich.
Der Abgang von Liewer kam aus Sicht des Vorstands zu kurzfristig: „Er hatte uns erst kurz vor dem Spiel Ende März bei der SG Südeifel informiert. Das ist grundsätzlich nachvollziehbar, allerdings war der Zeitpunkt für die Trainersuche ungünstig. Ganz überraschend kam es aber wiederum nicht, da wir über Gespräche im Vorfeld bereits Bescheid wussten.“ Dennoch zieht Esch ein positives Fazit der Zusammenarbeit: „Wir sind sehr zufrieden. Jörg ist ein umgänglicher und sportlich versierter Trainer.“
Nach offenen Gesprächen mit Reiffers folgte die schnelle Umsetzung der Nachfolgelösung. „Wir erhoffen uns einen neuen Impuls für die Mannschaft, denn Sven macht einen sehr engagierten Eindruck“, betont Esch.
Reiffers selbst formuliert ein zurückhaltendes Ziel für die kommende Spielzeit: „Es gilt, die Mannschaft zusammenzuhalten und einen soliden Mittelfeldplatz zu erreichen.“ Taktisch setzt er auf eine klare Ausrichtung: „Ich lege Wert auf Disziplin, aber auch auf mutiges Offensivspiel. Wir wollen uns nicht verstecken, sondern aktiv auftreten.“
Im Kader sind keine Abgänge geplant. Dafür rückt Damian Liewer aus der A-Jugend auf. Zudem werden Tim Kimmlingen, Joshua Heltemes und Julian Hontheim künftig für den Seniorenbereich spielberechtigt sein. Weitere externe Zugänge sind nicht ausgeschlossen. Mit Blick auf die Kaderstruktur sieht Reiffers eine gute Balance: „Wir verfügen über viel Erfahrung im Team. Spieler wie Martin Esch, Tobias Bales oder Stefan Valentin geben den Ton an und helfen den Jüngeren. Gleichzeitig haben wir mit Luca Bales, Raphael Goebel, Benno Stockemer und Fabio Roth junge Spieler, die uns weiterbringen.“