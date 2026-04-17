Aus dem Vorstand an die Seitenlinie Kreisliga B13: SG Oberweis klärt die Trainerfrage für die neue Runde – und greift dabei auf einen Insider zurück. von Philipp Schabo · Heute, 17:33 Uhr · 0 Leser

Wechselt im Sommer in Oberweis vom Frauen- zum Herrenteam: Sven Reiffers. – Foto: FuPa/Verein

Ein neues und zugleich altbekanntes Gesicht wird ab kommender Saison an der Seitenlinie der SG Oberweis/Baustert/Bettingen stehen. Während Jörg Liewer die Spielgemeinschaft im Sommer verlässt und sich der klassenhöheren SG Mettendorf/Utscheid anschließt (FuPa berichtete), übernimmt der 28-jährige Sven Reiffers das Traineramt.

„Da ich die SG gut kenne, selbst im Vorstand bin und weiß, wie die Spieler ticken, freue ich mich sehr auf die Aufgabe. Außerdem ist es meine erste Trainerstelle im Herrenbereich, weshalb ich entsprechend motiviert bin“, sagt Reiffers, der aktuell die Frauenmannschaft der FSG Oberweis in der Kreisklasse III trainiert. In der laufenden Saison belegen die Vereinigten aus Oberweis, Baustert und Bettingen in der Kreisliga B 13 den vierten Tabellenplatz. Der Sportliche Leiter Martin Esch zeigt sich zufrieden: „Zwischenzeitlich waren wir sogar Zweiter, aber mit Platz vier sind wir gut bedient.“ In den verbleibenden Spielen soll diese Position gehalten werden, im Idealfall ist sogar noch der Sprung unter die Top drei möglich.

Der Abgang von Liewer kam aus Sicht des Vorstands zu kurzfristig: „Er hatte uns erst kurz vor dem Spiel Ende März bei der SG Südeifel informiert. Das ist grundsätzlich nachvollziehbar, allerdings war der Zeitpunkt für die Trainersuche ungünstig. Ganz überraschend kam es aber wiederum nicht, da wir über Gespräche im Vorfeld bereits Bescheid wussten.“ Dennoch zieht Esch ein positives Fazit der Zusammenarbeit: „Wir sind sehr zufrieden. Jörg ist ein umgänglicher und sportlich versierter Trainer.“ Nach offenen Gesprächen mit Reiffers folgte die schnelle Umsetzung der Nachfolgelösung. „Wir erhoffen uns einen neuen Impuls für die Mannschaft, denn Sven macht einen sehr engagierten Eindruck“, betont Esch.