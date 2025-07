Aus dem Ruhestand zurück: Unger ist neuer Co-Trainer beim BFC II

Die meisten Spieler kenne ich entweder seit der Jugend, ich habe ja viele Jahre die 2000er und die 1996er trainiert, oder eben aus den letzten fünf Jahren als Trainer der 3. Herren. Da ist doch eine besondere Beziehung entstanden. Und in so einer Umbruchphase für den BFC, durch viele Abgänge in der 1. Herren , ist es dann einfacher für einen Trainer, der alle kennt und dem das Wohl der Spieler und des Vereins am Herzen liegt, als für einen externen Trainer. Das hat mich dazu bewogen, Steffen zuzusagen, noch mal zu unterstützen.

Welche Aufgaben übst du zukünftig als Co-Trainer der Kreisliga-Mannschaft aus?

Das ist nicht im Detail zu beantworten. Steffen, als B-Lizenzinhaber, hat letztlich das letzte Wort. Grundsätzlich verstehen wir uns als Team und wir tauschen uns erst aus und entscheiden dann, was wir wie angehen.

Ich bin nach so vielen Jahren sicher kein klassischer Co-Trainer, aber ich arbeite gerne im Team. Und Titel sind mir egal.

Wir haben fünf Spieler in die 1. Herren abgegeben. Die Mehrheit der 2. Herren besteht also aus Spielern, die entweder vor fünf Jahren mit mir in der 3. Kreisklasse begonnen haben oder im Laufe der Zeit aus der Jugend dazugekommen sind. In so kurzer Zeit drei Klassen höher anzutreten, ist eine tolle Leitung, aber auch eine Herausforderung. Wir wissen also, dass wir um jeden Punkt für den Klassenerhalt kämpfen müssen.

Ich werde mit meiner Erfahrung vor allem auf die Basics achten. Steffen bringt viele gute Trainingsinhalte, wie komplexere Spielformen ein und Wischi (Anm. d. Red.: gemeint ist Patrick Wischhöfer) ist die perfekte Ergänzung zu uns. Wischi hat vieles im Blick, gerade auch neben dem Platz, was sonst leicht übersehen wird.

Da wir alle ehrenamtlich arbeiten, wird immer mal der eine oder andere nicht vor Ort sein, so dass wichtig ist, dass wir letztlich in jeder Aufgabe abgestimmt harmonieren. Das wird uns gelingen.