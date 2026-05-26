Aus dem Ruhestand: Vorwärts Nordhorn verpflichtet Jan Behrens fürs Tor Reaktion auf Verletzungen von NK · Gestern, 22:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS

Der SV Vorwärts Nordhorn hat auf die angespannte Situation auf der Torhüterposition reagiert und Jan Behrens für die kommende Saison verpflichtet. Der 30-Jährige soll als „Feuerwehrmann zwischen den Pfosten“ aushelfen.

Hintergrund sind die schweren Verletzungen von Fabian Pley und Maarten Dykhuis. Während sich Pley nach seinem Kreuzbandriss bereits im Aufbautraining befindet, zog sich auch Dykhuis im Topspiel gegen GW Mühlen eine Kreuzbandverletzung zu und wurde inzwischen erfolgreich operiert. Die Verantwortlichen des Landesligisten handelten daraufhin schnell und überzeugten Jan Behrens von einem Comeback. Der erfahrene Keeper hatte bei seinem bisherigen Verein TuS Gildehaus eigentlich bereits sein Karriereende angekündigt. Nach einem Anruf seines ehemaligen Trainers und zukünftigen sportlichen Leiters Nico Weusmann erklärte sich Behrens jedoch bereit, den Verein zu unterstützen.

Trainer Viktor Maier zeigte sich erleichtert über die Lösung: „Uns blieb leider keine andere Wahl. Wir mussten auf der Torhüterposition noch einmal etwas machen.“ Mit Jan Behrens habe man nun „eine Lösung mit einem starken Keeper, der uns solange hilft, bis Fabian Pley wieder fit ist“. Zudem betonte Maier: „Das ist nicht selbstverständlich und wir sind sehr dankbar.“ Auch Nico Weusmann freut sich über die Verpflichtung seines langjährigen Weggefährten. „Jan und ich kennen uns seit mehr als 15 Jahren und ich kenne seine Qualitäten“, sagte der zukünftige sportliche Leiter des SVV. Besonders auf der Linie gehöre Behrens „mit zu den besten Keepern in der Grafschaft“ und sei „auch am Ball extrem sauber und präzise“. Entsprechend groß sei die Freude „über seine Zusage“.