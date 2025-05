Aus dem Quartett bleibt nur einer übrig

„Wir wollen nicht absteigen!“ So tönt es sowohl aus dem Lager des FC Horgau und als auch des TSV Kammlach, bevor die beiden Teams am Mittwochabend (18.30 Uhr, in Wiesenbach) aufeinander treffen.

Der TSV Kammlach, der zu Beginn der Saison erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga aufgestiegen ist, will im Süden drin bleiben, weil da künftig ein Duell mit dem großen Bruder aus dem Ort, dem TV Erkheim, ansteht, der aus der Landesliga abgestiegen ist. Der FC Horgau will im Norden bleiben, weil dort mit Absteiger TSV Wertingen oder dem designierten Aufsteiger TSV Zusmarshausen weitere attraktive Derbys winken. (oli) Lokalsport Labo