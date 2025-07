„Aus dem Nichts haben wir das Gegentor bekommen“: FC Pipinsried hadert mit Remis in letztem Test

Zwei aberkannte Tore: Der FC Pipinsried ist in seinem letzten Testspiel gegen den TSV Kornburg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen.

Im Duell des Süd-Bayernligisten FC Pipinsried gegen den Nord-Bayernligisten TSV Kornburg gab es keinen Sieger. Die Pipinsrieder Kicker monierten beim 1:1, zwei weitere Treffer. Doch Schiedsrichter Stefan Treiber sah einmal eine vermeintliche Abseitsstellung. In der zweiten Szene entschied der Referee auf Handspiel.

Am kommenden Samstag trifft der FCP nach dem Sieg gegen den TSV 1865 Dachau (4:1) in der nächsten Runde des Totopokal auf den schwäbischen Bezirksligisten TSV Bobingen. Anpfiff der Partie wird um 16 Uhr in Bobingen sein.