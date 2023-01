Aus dem Harz in die Kurstadt Nach zwei Rückkehrern begrüßen die Kurstädter ein noch bisher unbekanntes Gesicht im Stadion an der Wipper.

Den 35-Jährige, der bislang für den SV 1890 Westerhausen aktiv war, zieht es nun nicht nur beruflich, sondern auch fußballerisch in die Stadt am Fuße des Kyffhäuser und zu den Blau-Weißen. Bereits im Dezember konnte er in einem ersten Training die Mannschaft kennenlernen und entschied sich kurz darauf dafür im Wintertransfer-Fenster nach Bad Frankenhausen zu wechseln. >> zum FuPa-Profil von Florian Brinkmann

Der offensive Mittelfeldspieler lief in seiner Karriere für Gernrode, Harzgerode und Langenstein auf. Zuletzt war er in der Zweitvertretung der Oberliga-Mannschaft aus Westerhausen aktiv und feierte mit dieser erst im Sommer den Aufstieg in die Landesklasse. In dieser belegt der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt einen starken siebten Tabellenplatz.

Zwei weitere Zugänge - vier Abgänge