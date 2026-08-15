Aus dem Härtetest nimmt der 1. FC Monheim viel mit

Oberligist 1. FC Monheim hat die erste Hürde der neuen Spielzeit zur Zufriedenheit seines Trainers übersprungen. Am vergangenen Wochenende setzte sich die Mannschaft von Dennis Ruess in der ersten Runde des Niederrheinpokals mit 4:2 bei Liga-Konkurrent Jüchen-Garzweiler durch und gewann somit die als Härtetest ausgerufene Partie vor dem anstehenden Ligastart. Anhand des Spielverlaufs bescheinigt Ruess seiner Elf eine gewisse Resilienz in verschiedenen Teilaspekten und Phasen eines Fußballspiels. Demnach gelingt es ihr, auch in schwierigen Momenten nicht den Kopf zu verlieren und leidensfähig zu sein. Am Sonntag (15.30 Uhr, Am Eisenbrand) werden die schnellen und beweglichen Akteure des FC Büderich den Monheimern zum Auftakt unter anderem diese Attribute sicher erneut abverlangen.
Fakt ist, dass die Akteure des FCM aus dem Pokalauftritt Selbstvertrauen schöpfen und einige positive Lehren ziehen können. Passend dazu empfindet Ruess, dass die Leistung seiner Auswahl im Nachgang allenthalben zu schlecht gemacht wurde. „Das war ein sehr komplexes Spiel, das wir auf unsere Seite gezogen haben“, sagt er. „Wir haben immer wieder die richtigen Antworten gegeben.“ Demnach blieb die Mannschaft zum Start der Begegnung zunächst bei einer „Flut“ von Eckbällen stabil, nutzte den 1:0-Türöffner von Talha Demir dank weiterer Treffer von Phil Spillmann und Tom Hirsch zum zwischenzeitlichen 3:0 perfekt aus und ließ sich im weiteren Geschehen auch von den Anschlusstoren zum 1:3 und 2:4 nicht aus der Ruhe bringen. Einzig ärgert Ruess, dass beide Gegentreffer vermeidbar waren und aus fehlender Monheimer Zuordnung entstanden.
Die Generalprobe vor dem Auftakt in der Oberliga verlief aus Sicht der Verantwortlichen des FCM also insgesamt sehr zufriedenstellend. Die Schwere der Aufgabe wird mit dem FC Büderich allerdings wohl eher größer als kleiner. Ruess berichtet, die Hausherren der Trainer Thorsten Schedler und Sebastian Siebenbach verfügten über Schnelligkeit, Beweglichkeit und Individualität. Der Kader rund um vor allem junge Spieler biete dem Gegner viele Optionen, die sie stets anders auftreten ließen. „Das müssen wir schnell erkennen“, mahnt Ruess. Dass der FC Büderich seine Heimspiele trotz des vorhandenen Rasenplatzes auf dem entsprechenden Gegenstück aus Kunstrasen austrägt, nötigt ihm zwar ein Kopfschütteln ab, weiter aber nichts. So groß seien die Unterschiede nicht. „Das ist für mich kein Problem“, versichert der Coach, „wir kennen beides.“ Dennoch trainiert Monheim zur Vorbereitung zweifach auf den Kunstfasern.
Verschwiegen hat Ruess seiner Mannschaft derweil eins: die Bilanz gegen den kommenden Kontrahenten. Denn die sieht düster aus. Von den vergangenen vier Begegnungen in der Oberliga gewann der FCM keine. Der letzte Sieg in einem Pflichtspiel reicht bis in die Bezirksliga und das Jahr 2012 zurück. „Das ist eigentlich kein Thema“, sagt Ruess und verweist auf die bis zur vergangenen Saison ebenfalls schlechten Ergebnisse gegen ETB Essen oder Sonsbeck – gegen beide Vereine gewann der FCM dann jedoch entscheidende Partien auf dem Weg zum Klassenerhalt. „Wir versuchen immer, im Hier und Jetzt zu sein“, betont er. Und in diesem Hier und Jetzt gelte es für seine Auswahl, in Form von Aktivität, Mentalität und einer positiven Einstellung den gewünschten Einfluss auf das Spielgeschehen – auch am Sonntag – zu nehmen. Sie bildeten das Fundament für sportlichen Erfolg. „Es wird auch mal Phasen geben, in denen wir leiden müssen“, kündigt er an.
Mit dem Saisonstart in der Oberliga wollen die Monheimer sicherlich überdies die vergangene Spielzeit hinter sich lassen und vergessen machen. Ruess und die Chefetage des FCM denken dabei in Etappen, die sie bis dato aber nicht verraten wollen. Abseits der Punkte im Tableau geht es sportlich um die Weiterentwicklung der Mannschaft. „Wir wollen dahin kommen, dass wir neben den Stammspielern durchrotieren können“, erläutert Ruess, „dass wir auf Gegner und Systeme reagieren und eigene Systeme anpassen können.“ Daher probierte der Monheimer Übungsleiter in der Vorbereitung verschiedene Grundaufstellungen und Ausrichtungen aus. Die Probe aufs Exempel erfolgt in den kommenden Monaten.