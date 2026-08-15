Aus dem Härtetest nimmt der 1. FC Monheim viel mit Die Generalprobe auf den Auftakt in der Oberliga war erfolgreich, am Sonntag treten die Monheimer beim FC Büderich an. Trainer Dennis Ruess sagt, was sein Team dort erwartet. Eine Sache hat er ihm verschwiegen – die Bilanz gegen den Kontrahenten. von RP / Tobias Brücker · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

Monheim will auch gegen Büderich jubeln – Foto: IMAGO / Fotostand

Oberligist 1. FC Monheim hat die erste Hürde der neuen Spielzeit zur Zufriedenheit seines Trainers übersprungen. Am vergangenen Wochenende setzte sich die Mannschaft von Dennis Ruess in der ersten Runde des Niederrheinpokals mit 4:2 bei Liga-Konkurrent Jüchen-Garzweiler durch und gewann somit die als Härtetest ausgerufene Partie vor dem anstehenden Ligastart. Anhand des Spielverlaufs bescheinigt Ruess seiner Elf eine gewisse Resilienz in verschiedenen Teilaspekten und Phasen eines Fußballspiels. Demnach gelingt es ihr, auch in schwierigen Momenten nicht den Kopf zu verlieren und leidensfähig zu sein. Am Sonntag (15.30 Uhr, Am Eisenbrand) werden die schnellen und beweglichen Akteure des FC Büderich den Monheimern zum Auftakt unter anderem diese Attribute sicher erneut abverlangen.

Fakt ist, dass die Akteure des FCM aus dem Pokalauftritt Selbstvertrauen schöpfen und einige positive Lehren ziehen können. Passend dazu empfindet Ruess, dass die Leistung seiner Auswahl im Nachgang allenthalben zu schlecht gemacht wurde. „Das war ein sehr komplexes Spiel, das wir auf unsere Seite gezogen haben“, sagt er. „Wir haben immer wieder die richtigen Antworten gegeben.“ Demnach blieb die Mannschaft zum Start der Begegnung zunächst bei einer „Flut“ von Eckbällen stabil, nutzte den 1:0-Türöffner von Talha Demir dank weiterer Treffer von Phil Spillmann und Tom Hirsch zum zwischenzeitlichen 3:0 perfekt aus und ließ sich im weiteren Geschehen auch von den Anschlusstoren zum 1:3 und 2:4 nicht aus der Ruhe bringen. Einzig ärgert Ruess, dass beide Gegentreffer vermeidbar waren und aus fehlender Monheimer Zuordnung entstanden. Die Aufgabe wird eher größer als kleiner Morgen, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich 1. FC Monheim FC Monheim 15:30 live PUSH Die Generalprobe vor dem Auftakt in der Oberliga verlief aus Sicht der Verantwortlichen des FCM also insgesamt sehr zufriedenstellend. Die Schwere der Aufgabe wird mit dem FC Büderich allerdings wohl eher größer als kleiner. Ruess berichtet, die Hausherren der Trainer Thorsten Schedler und Sebastian Siebenbach verfügten über Schnelligkeit, Beweglichkeit und Individualität. Der Kader rund um vor allem junge Spieler biete dem Gegner viele Optionen, die sie stets anders auftreten ließen. „Das müssen wir schnell erkennen“, mahnt Ruess. Dass der FC Büderich seine Heimspiele trotz des vorhandenen Rasenplatzes auf dem entsprechenden Gegenstück aus Kunstrasen austrägt, nötigt ihm zwar ein Kopfschütteln ab, weiter aber nichts. So groß seien die Unterschiede nicht. „Das ist für mich kein Problem“, versichert der Coach, „wir kennen beides.“ Dennoch trainiert Monheim zur Vorbereitung zweifach auf den Kunstfasern.