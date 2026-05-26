Aus dem Emsland in die Bundesliga Torhüterin Thea Farwick verlässt den SV Meppen und schließt sich Werder Bremen an von red · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

Der SV Meppen verliert eines seiner größten Nachwuchstalente: Torhüterin Thea Farwick wechselt zur kommenden Saison zum Bundesligisten SV Werder Bremen. Bereits am letzten Spieltag der abgelaufenen Zweitliga-Saison war die 19-Jährige im Emsland verabschiedet worden, nun steht auch ihr neues Ziel fest.

Für Farwick bedeutet der Wechsel den nächsten bedeutenden Schritt in ihrer noch jungen Karriere – und für den SV Meppen zugleich eine weitere Bestätigung der eigenen Nachwuchsarbeit. Weg über Emsbüren und das NLZ Die Torhüterin stammt aus dem Nachwuchs des SV Concordia Emsbüren und wechselte früh zum SV Meppen. Dort durchlief sie die Jugendteams des Vereins und entwickelte sich insbesondere in der B-Juniorinnen-Bundesliga schnell zu einer Leistungsträgerin.

Schon früh machten ihre Reflexe, ihre Präsenz im Strafraum und ihre Spielanlage auch auf nationaler Ebene auf sich aufmerksam. Im Herbst 2025 folgte schließlich eine besondere Auszeichnung: Der Deutsche Fußball-Bund ehrte Farwick mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze in der Kategorie U19 weiblich. Damit gehörte sie offiziell zu den besten Nachwuchsspielerinnen ihres Jahrgangs in Deutschland. Farwick durchlief sämtliche DFB-Nachwuchsmannschaften von der U16 bis zur U19 und sammelte trotz ihres jungen Alters bereits umfangreiche Erfahrung im Frauenbereich. Für die erste Mannschaft des SV Meppen absolvierte sie mehr als 40 Pflichtspiele in der 2. Frauen-Bundesliga sowie im DFB-Pokal.