Aus dem Breisgau ins Paradies

Julia Kassen wechselte 2018 zum VfL Wolfsburg und spielte dort mehrere Jahre für die zweite Mannschaft in der 2. Frauen-Bundesliga. Gleichzeitig gehörte sie regelmäßig als dritte Torhüterin zum Kader der Bundesliga- und Champions-League-Mannschaft und sammelte dabei wichtige Eindrücke und Erfahrungen in einem Top-Umfeld. In dieser Zeit durfte sie mit dem Team drei DFB-Pokal-Siege (2021, 2022, 2023) sowie die Deutsche Meisterschaft 2022 feiern. Mit den B-Juniorinnen des VfL gewann sie zudem 2018/19 die Deutsche Meisterschaft.

Zur Saison 2023/24 zog es die gebürtige Niedersächsin zum SC Freiburg, wo sie neben weiteren Einsätzen in der 2. Frauen-Bundesliga auch fünf Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse absolvierte. Insgesamt bringt sie die Erfahrung aus 45 Spielen in der 2. Bundesliga mit nach Jena.