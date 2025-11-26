Aus dem 1860-NLZ in die Kreisklasse: Rückkehr von Mirac Komar „Sechser im Lotto“

Komar startete damals seine fußballerische Laufbahn bei der MSV Bajuwaren in der F-Jugend. Dort spielte er über sechs Jahre lang, bis er schließlich zum FC Deisenhofen in die U15 wechselte. „Unser Präsident Burak Gök hat ihn damals in die hochklassige Liga gebracht“, sagt Gökhan Vanlioglu, Trainer der U23 der MSV Bajuwaren , gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

München – Den Traum jedes jungen Fußballers durfte Mirac Komar zumindest für kurze Zeit leben. Denn anderthalb Jahre kickte er in der U19-DFB-Nachwuchsliga für den TSV 1860 München , ehe ihn eine schwere Verletzung ausbremste und er seinen Traum vom Profifußball vorerst aufgeben musste.

Durch seine herausragende Leistung in der U19 Bayernliga wurde das NLZ des TSV 1860 München schnell auf ihn aufmerksam. Mit 17 wagte er den Schritt zu den Löwen. „Das ist was ganz Besonderes, diesen Sprung zu schaffen“, so Vanlioglu. „Wir waren alle so stolz auf ihn.“

Doch dann kam der Rückschlag: Komar zog sich eine schwere Hüftverletzung zu und fiel lange aus. Etliche Untersuchungen brachten keine Besserung. „Sechzig meinte zu ihm, dass es mit dem Hochleistungssport, erstmal nichts werden wird.“ Daraufhin schaltete sich Präsident Gök ein und fragte bei Komar nach. „Mirac passt einfach voll ins Schema und ich habe einen Verteidiger gebraucht“, so Vanlioglu.

Und siehe da, ein Anruf reichte und Komar kehrte zu seinem Kindheitsverein zurück. „Er wollte es Gök zurückzahlen“, so Vanlioglu. „Gök ist wie der Papa von allen Jugendlichen unseres Vereins.“ Sein Arzt gab ihm ebenfalls grünes Licht, wieder mit dem Sport anzufangen, nachdem er ein Jahr pausiert hatte und sein Wechsel stand fest.

Als Gök die freudige Nachricht verkündete, hielt der Cheftrainer es erst für einen Scherz. „Gök meinte, er hat ein Geschenk für mich.“ Erst als er Komar auf dem Platz sah, glaubte er es wirklich. „Für mich als Trainer und für die Mannschaft ist das wie ein Sechser im Lotto.“ Entsprechend groß ist seine Wertschätzung. „Der Junge hat einen Top-Charakter. Er ist ein echtes Vorzeigekind“, lobt der Cheftrainer der U23 ihn. „Der Typ ist einfach Bombe.“

In der U23 ist der 18-Jährige vorerst gut aufgehoben. „Hier kennt ihn eigentlich jeder von den Jungs“, so Vanlioglu. Die Herrenmannschaft der MSV Bajuwaren hat sich Anfang der Saison neu strukturiert. Der Kreisklassist wird hauptsächlich von Spielern besetzt, die in der eigenen Jugend ausgebildet worden sind, weshalb auch ein Großteil der Spieler verhältnismäßig jung ist. „Er möchte jetzt erstmal seinen Körper austesten“, so Vanlioglu. „Ich glaube, der Junge wird nochmal hoch angreifen – Minimum Landesliga.“

Seit knapp drei Wochen trainiert Komar nun wieder bei seinem Kindheitsverein mit. Trainer Vanlioglu gefällt, was er bisher auf dem Platz sieht. Der Youngster gab bereits sein Comeback und absolvierte zwei Partien. Vor der Winterpause steht für den Kreisklassisten noch ein Gegner an: Am 15. Spieltag gastiert der MSV beim NK Hajduk München. Die Partie wird am Sonntag, dem 30. November um 15:30 Uhr angepfiffen.