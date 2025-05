Aus beim Messi-Klub: Gressel zieht`s zum Kirchheimer Morris Duggan

Der gebürtige Franke Julian Gressel aus Neustadt an der Aisch gehört nicht länger dem Starensemble von Inter Miami um Superstart Lionel Messi an. Der 31-Jährige wechselt innerhalb der MLS aus dem sonnigen Süden der USA in den hohen Norden zu Minnesota United FC. In der Metropolregion Minneapolis-St. Paul trifft er übrigens ebenfalls auf einen alten Bekannten aus dem bayerischen Amateurfußball, der auf der anderen Seite des großen Teichs Karriere gemacht hat. Denn ab sofort ist Gressel der Teamkollege von Morris Duggan . Der 24-Jährige aus Kirchheim bei München war Anfang des Jahres 2024 nach Amerika gekommen.

"Ich freue mich sehr, hier bei Minnesota United zu sein und mich ins Team zu integrieren. Ich kann es kaum erwarten, mit den Jungs loszulegen und den Schwung fortzusetzen, der im Team entstanden ist", wird Julian Gressel nach seinem Wechsel in der ofifziellen Transfermitteilung zitiert.

Bei Inter Miami war im illustren Kader, in dem sich einige ins Alter gekommene Superstars wie Lionel Messi, Luis Suaréz, Sergio Busquets oder Gonzalo Higuain tummeln, kein Platz mehr für den gebürtigen Mittelfranken. Bereits vor einigen Wochen hatte Gressel im Podcast "kicker meets DAZN" zugegeben: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich glücklich mit der ganzen Situation bin."



Julian Gressel, der beim TSV Neustadt an der Aisch das Fußballspielen lernte, kann auf eine bislang äußerst erfolgreiche Karriere in den Staaten zurückblicken. Mit Atlanta United und Columbus Crew holte er die Meisterschaft. Der Mittelfeldmann, der mit einer US-Amerikanerin verheiratet ist, wurde zudem sechsmal für das US-Nationalteam nominiert. Der 31-Jährige weiß: Um sich den Traum zu erfüllen, im kommenden Jahr bei der Weltmeisterschaft, die bekanntlich in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, dabei sein zu können, braucht er Spielpraxis. Und die will er sich in Minnesota nun holen...