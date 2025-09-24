Aus beim Herzensverein: Markus Ansorge tritt beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen zurück

Zieht die Reißleine: Markus Ansorge hat es nicht geschafft, ein „Konstrukt zu kreieren, das landesliga-tauglich verteidigt“. – Foto: Oliver Rabuser

Die wochenlange Talfahrt beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen hat Konsequenzen. Markus Ansorge ist nicht länger Trainer des Landesligisten.

Es war die erklärte Herzensangelegenheit. Markus Ansorge und der 1. FC Garmisch-Partenkirchen, das schien zu passen wie die Faust aufs Auge oder der Deckel auf den Topf. Doch ist der Fußball bisweilen ebenso unberechenbar wie schnelllebig. Und so ist die Liaison zwischen dem 58-jährigen Trainer und dem kriselnden Landesligisten nach nur zwölf Spieltagen schon wieder Geschichte. Am Dienstag reichte Ansorge bei der Vorstandschaft sein Rücktrittsgesuch ein. 1. FC: Co-Trainer und Torhüter-Notnagel übernimmt Sein Vermächtnis ist ernüchternd: Eine völlig verunsicherte Mannschaft auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Nachfolger wird wieder einmal Stefan Schwinghammer. Nur diesmal nicht der „Speedy“, wie im Vorjahr, als Florian Heringer seinen Posten aufgab. Sondern Stefan junior. Seines Zeichens Co-Trainer und Torhüter-Notnagel des Teams. Ob übergangsweise oder gar dauerhaft, ist unklar. „Auf jeden Fall bis zur Winterpause“, stellt Vorsitzender Arne Albl klar. Denn ein Ersatz ist nicht in Sicht. Selbst im Winter ist es vermutlich „nicht einfach“, einen geeigneten Kandidaten zu finden. Aus sportlicher Sicht ist Ansorges Schritt durchaus nachvollziehbar. 22 Gegentore in den vergangenen sechs Begegnungen, Flaute in der Offensive und das Unverständnis über die aus seiner Sicht mangelnde Emotionalität innerhalb des Teams. Dazu die seit Wochen öffentlich bekundeten Selbstzweifel. „Es war an der Zeit, selbst die Reißleine zu ziehen, ehe der Arne das tun muss“, betonte Ansorge. „Das ist mir extrem schwergefallen, weil es mein Herzensverein ist“, räumt er ein. Und doch sah der Peitinger angesichts der seit Wochen anhaltenden Talfahrt keine andere Wahl mehr. „Es geht um den 1. FC Garmisch-Partenkirchen, nicht um den FC Ansorge.“

Steigt vom Co-Trainer und Torhüter-Notnagel zum Chef-Coach auf: Stefan Schwinghammer junior. – Foto: Oliver Rabuser