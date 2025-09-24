Aus beim Herzensverein: Markus Ansorge tritt beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen zurück

Es war die erklärte Herzensangelegenheit. Markus Ansorge und der 1. FC Garmisch-Partenkirchen, das schien zu passen wie die Faust aufs Auge oder der Deckel auf den Topf. Doch ist der Fußball bisweilen ebenso unberechenbar wie schnelllebig. Und so ist die Liaison zwischen dem 58-jährigen Trainer und dem kriselnden Landesligisten nach nur zwölf Spieltagen schon wieder Geschichte. Am Dienstag reichte Ansorge bei der Vorstandschaft sein Rücktrittsgesuch ein.
Sein Vermächtnis ist ernüchternd: Eine völlig verunsicherte Mannschaft auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Nachfolger wird wieder einmal Stefan Schwinghammer. Nur diesmal nicht der „Speedy“, wie im Vorjahr, als Florian Heringer seinen Posten aufgab. Sondern Stefan junior. Seines Zeichens Co-Trainer und Torhüter-Notnagel des Teams. Ob übergangsweise oder gar dauerhaft, ist unklar. „Auf jeden Fall bis zur Winterpause“, stellt Vorsitzender Arne Albl klar. Denn ein Ersatz ist nicht in Sicht. Selbst im Winter ist es vermutlich „nicht einfach“, einen geeigneten Kandidaten zu finden.
Aus sportlicher Sicht ist Ansorges Schritt durchaus nachvollziehbar. 22 Gegentore in den vergangenen sechs Begegnungen, Flaute in der Offensive und das Unverständnis über die aus seiner Sicht mangelnde Emotionalität innerhalb des Teams. Dazu die seit Wochen öffentlich bekundeten Selbstzweifel. „Es war an der Zeit, selbst die Reißleine zu ziehen, ehe der Arne das tun muss“, betonte Ansorge. „Das ist mir extrem schwergefallen, weil es mein Herzensverein ist“, räumt er ein. Und doch sah der Peitinger angesichts der seit Wochen anhaltenden Talfahrt keine andere Wahl mehr. „Es geht um den 1. FC Garmisch-Partenkirchen, nicht um den FC Ansorge.“
Drei Siege aus zwölf Begegnungen, 35 Gegentore, keinerlei Aufwärtstrend erkennbar. „Ich habe es leider nicht geschafft, in den vergangenen Wochen ein stabiles Konstrukt zu kreieren, das landesliga-tauglich verteidigt“, erläutert Ansorge selbstkritisch. Der Abgang von Torjäger Moritz Müller wirkte obendrein wie ein Brandbeschleuniger. Die vielen hohen Niederlagen ließen auch den Vorstand allmählich zweifeln. „Am Ende des Tages geht es um Tore, Punkte und darum, wie es sportlich läuft“, verweist Albl auf die essenziellen Faktoren. Genau die passten nicht, auch wenn er betont: „Viele Partien waren besser als das Ergebnis, aber dann darf ich mir nicht immer fünf oder sechs Stück reinhauen lassen.“
Vor Ansorges Denken und Handeln zieht Albl den Hut. „Selbstreflexion ist eine Sache der guten Trainer.“ Er charakterisiert Ansorge als „akribischen Arbeiter“ und aus menschlicher Sicht „tollen Typen“. Doch das „gute Gefühl“ zur Vorbereitung, als vieles „positiver als früher“ ablief, war schnell dahin. Jetzt steht die gesamte Mannschaft in der Pflicht. „Als Team auftreten und die drei Punkte unbedingt wollen“, fordert der 1. FC-Boss klare Kante von den Spielern. Noch ist nichts verloren. Aber wolle man wieder halbwegs ans Mittelfeld anschließen, braucht es jetzt eine Serie. „Die nächsten vier Spiele sind richtungsweisend“, betont Albl.
Ansorge indes fuhr mit Tränen in den Augen ein letztes Mal in offizieller Funktion vom Gröben. Viele Nachrichten von Spielerseite hätten zu einer „großen Emotionalität“ geführt. Er ist jetzt leer, muss das alles in Ruhe verdauen. Denn auch er hatte mit dem FC ganz andere Pläne als ein kurzes Intermezzo. Der Peitinger war der absolute Wunschtrainer für den Verein. Bei seiner Verpflichtung Anfang April sprach Albl sogar von drei bis vier Jahren, in denen man mit Ansorge plant. Aber weder die „vielen Gespräche“ noch die unterschiedlichen Ansätze haben gefruchtet. „Man hat mein Konzept zu wenig auf dem Platz gesehen.“ Inzwischen ist der 1. FC auf einem Relegationsplatz angekommen. Weil zudem die vergangenen Auftritte – Neuperlach ausgenommen – Ansorges Einschätzung nach „einer Offenbarung“ glichen, war der Punkt erreicht, wo eine Demission alternativlos war. So schnelllebig ist der Fußball.