AUS BEI SPARTA WERLTE!

Jetzt ist es offiziell: Jan-Christian Meier verlässt den SV Sparta Werlte in der Winterpause. Nach gemeinsamen Gesprächen ziehen Verein und Spieler einen klaren Schlussstrich, die Wege trennen sich mitten in der Saison!

Der Verein zeigt sich dankbar: Sparta Werlte bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz im Trikot und hebt Meiers Bedeutung für die Mannschaft hervor.

Meier war mehr als nur ein Spieler: Mit seiner Erfahrung und seiner starken Rolle innerhalb der Mannschaft zählte er zu den prägenden Figuren im Team. Auf und neben dem Platz übernahm er Verantwortung und war ein wichtiger Baustein im Sparta-Gefüge.

Wie der Klub über seine Instagram-Seite bekanntgab, wünscht man dem scheidenden Spieler für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute.

Was kommt jetzt für Jan-Christian Meier?

Klar ist: Diese Trennung kommt nicht leise, sondern mit Respekt. Die Winterpause bringt Bewegung rein!

