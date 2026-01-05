Aus bei Dersim? Max Kruse unterschreibt bei Hamburger Oberligisten

Der BSV Dersim II kämpft in der Bezirksliga Staffel 3 um den Aufstieg. Doch nun müssen sie das wohl ohne Ex-Profi Max Kruse schaffen.

Gemeinsam mit Martin Harnik betreibt Max Kruse den Podcast "Flatterball". Dort plauderten die beiden ehemaligen Nationalspieler in der Vergangenheit immer mal wieder darüber, ob sie noch einmal gemeinsam auf dem Platz stehen könnten. Und nun wird daraus Wirklichkeit. Denn die TuS Dassendorf, bei der Harnik seit 2020 spielt, hat am heutigen Montagabend die Verpflichtung von Max Kruse bekanntgegeben. Der Ex-Profi wird den Hamburger Oberligisten ab sofort unterstützen.

„Die Idee, nach Hamburg zurückzukehren, gab es eigentlich schon seit dem Ende meiner aktiven Profikarriere", erklärt Kruse in der Vereinsmitteilung. „Umso mehr freue ich mich, dass es nun knapp drei Jahre später endlich geklappt hat. Mit der TuS Dassendorf habe ich dabei absolut die richtige Adresse gewählt. Ich freue mich auf richtig geile Oberliga-Spiele in Hamburg."