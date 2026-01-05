Aus bei Dersim? Max Kruse unterschreibt bei Hamburger Oberligisten

Der BSV Dersim II kämpft in der Bezirksliga Staffel 3 um den Aufstieg. Doch nun müssen sie das wohl ohne Ex-Profi Max Kruse schaffen.
Gemeinsam mit Martin Harnik betreibt Max Kruse den Podcast "Flatterball". Dort plauderten die beiden ehemaligen Nationalspieler in der Vergangenheit immer mal wieder darüber, ob sie noch einmal gemeinsam auf dem Platz stehen könnten. Und nun wird daraus Wirklichkeit. Denn die TuS Dassendorf, bei der Harnik seit 2020 spielt, hat am heutigen Montagabend die Verpflichtung von Max Kruse bekanntgegeben. Der Ex-Profi wird den Hamburger Oberligisten ab sofort unterstützen.
„Die Idee, nach Hamburg zurückzukehren, gab es eigentlich schon seit dem Ende meiner aktiven Profikarriere", erklärt Kruse in der Vereinsmitteilung. „Umso mehr freue ich mich, dass es nun knapp drei Jahre später endlich geklappt hat. Mit der TuS Dassendorf habe ich dabei absolut die richtige Adresse gewählt. Ich freue mich auf richtig geile Oberliga-Spiele in Hamburg."
Und Berlin? Nach FuPa-Informationen will Max Kruse vom Zweitspielrecht Gebrauch machen, also parallel auch weiterhin für den BSV Dersim II spielberechtigt sein. Doch der Fokus dürfte künftig klar bei Dassendorf liegen. Kruse selbst kündigte auf Instagram ein ausführlicheres Statement für den morgigen Dienstag an. Dann will der 37-Jährige genauer auf das "Wieso?" und weitere Kleinigkeiten eingehen, auch auf die Frage, wie es bei Dersim weiterlaufen könnte.
Klar ist, dass er in Berlin durchaus gebraucht wird. Vier Punkte trennen Dersim II derzeit von einem Aufstiegsrang, auf dem der SSC Teutonia II steht. Kruse erzielte in der Hinrunde in zwölf Spielen sechs Treffer und war damit bisher immerhin zweitbester Torschütze des Teams. Seine Qualitäten und vor allem seine Erfahrung könnten Dersim II im Kampf um die Landesliga weiterhin durchaus gut zu Gesicht stehen.