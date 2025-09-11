Aus Bayern- und Regionalliga: Ampfing lotst Duo mit 1860-Vita in die Bezirksliga

Ampfing – Sportlich läuft es gerade nicht ganz rund beim TSV Ampfing. Seit drei Spielen wartet die Elf von Björn Hertl auf einen Sieg. Doch auf dem Transfermarkt sind die Isentaler noch einmal aktiv geworden. Beim jüngsten 1:1-Remis in Aschau waren schon zwei neue Gesichter zu sehen. Beide haben zumindest einen Teil ihrer Jugend beim TSV 1860 München verbracht, einer war sogar beim FC Bayern München und startete in dieser Saison noch in der Bayernliga.

Im Herrenbereich fasste Manghofer beim SV Erlbach in der Landesliga Fuß. Als Stammspieler (32 Partien, zehnmal Elf d. Woche) schoss er in seiner ersten Saison sieben Tore, legte zwei weitere auf (als Verteidiger) und stieg am Ende mit dem SVE als Meister – mit 17 Zählern Vorsprung – auf. Nach seiner zweiten Saison bei Erlbach wechselte „Mange“ zum Bayernligakonkurrenten Buchbach, wo er ebenfalls zwei Saisons spielte, jedoch nicht mehr so zum Zug kam.

Die Rede ist von Maximilian Manghofer . Ausgebildet wurde der 23-Jährige bei Wacker Burghausen, dem FC Bayern und zu guter Letzt den Löwen. „Maxi ist ein Glücksfall für uns, da er ein echter Ampfinger ist. Wir freuen uns, mit ihm in die Zukunft zu gehen“, sagt TSV-Trainer Björn Hertl zu Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Lob gab es auch vom Derbykonkurrenten. SVA-Trainer Thomas Deißenböck adelte Manghofer zum „vermutlich besten Verteider der Liga .“

Zur Saison 2025/26 dann der erneute Wechsel nach Erlbach. Nach vier Kurzeinsätzen war Manghofers Intermezzo jedoch beendet. Der Wechsel nach Ampfing folgte. „So ein Transfer zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Der TSV ist eine Top-Adresse für junge, hungrige Spieler“, kommentiert Hertl.

Ampfing: Akcay im Kader der deutschen U15-Nationalmannschaft - zuletzt in Österreich gekickt

Einer, der sich davon angesprochen fühlen dürfte, ist der zweite Neue in Ampfing. In der Jugend spielte Berat Akcay erst bei Wacker Burghausen, zur U17 wechselte er zu den Löwen und durchlief die Jugendmannschaften. 2021 stand der Mittelstürmer sogar im Kader der deutschen U15-Nationalmannschaft. „Berat ist ein talentierter Spieler, der eine Top-Ausbildung bekommen hat bei 1860“, so Hertl.

Nach seiner Zeit beim TSV 1860 München lief Akcay für den österreichischen SV Ried auf. Er erzielte in zehn Einsätzen in der U18 ÖFB-Jugendliga und in der Regionalliga Mitte sieben Treffer. Zur Saison 2025/26 wagte der 19-Jährige den Schritt in die Regionalliga zum TSV Buchbach. Eingesetzt wurde der Stürmer nur in einem Testspiel, in dem er aber gleich einnetzte. Daraufhin tauschte Akcay – wie Manghofer – zum zweiten Mal den Verein innerhalb einer Wechselperiode und stand ebenfalls am Freitag direkt in der Startelf.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TSV Ampfing e.V. (@tsvampfing)

Der TSV Ampfing kann sich mit zwei jungen Spielern auf jeden Fall verstärken. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob die Neuzugänge einschlagen. Gegen Siegsdorf (Letzter) und Saaldorf (13.) müssen Siege her. Im Kreispokal geht es gegen den A-Klassisten SV Genc. Wasserburg, der vor der Saison mit einer Verpflichtung aus der Landesliga auf sich aufmerksam machte. (the)