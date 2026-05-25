Aus Baden in die Regionalliga?

Wenn im hohen Norden badische Leidenschaft auf norddeutschen Kampfgeist trifft, dann ist Spitzenspiel-Zeit in Schleswig Holstein.
Die U17 des Heider SV empfängt den SC Weiche Flensburg.
Mit Jano Rothacker und Alessandro Caruso steht beim SC Weiche Flensburg ein Trainerduo an der Seitenlinie, das seine Wurzeln tief im Süden hat. Aus Baden kommend, bringen beide nicht nur Fachwissen, eine höherklassige Vergangenheit und Emotionen mit, sondern auch eine gehörige Portion „badische Power“ an die Förde.
Nun wartet am Wochenende das große Spitzenspiel — ein Duell, das über den Einzug in die Regionalliga entscheiden kann.
„ Die Jungs haben sich diese Ausgangslage mit harter Arbeit verdient, Jetzt gilt es, noch einmal alles auf dem Platz zu lassen“ so Caruso.
Für beide Vereine die Chance auf den nächsten großen Schritt.
„ Dabei erwartet uns mit Heide ein unfassbar harter Brocken, ich denke kleine Nuancen werde hier den Unterschied machen. Wir freuen uns auf ein faires Spiel“(Rothacker).
Spitzenspiel U17 Oberliga Shfv
Heider SV - Sc Weiche Flensburg ( Samstag, 30.05 15 Uhr ).