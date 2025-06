Aus alten Weggefährten wächst eine SG zusammen

Infolgedessen wird es in der nächsten Saison eine Spielgemeinschaft zwischen der SG Dittersdorf und dem SV Crispendorf geben. Aber nicht nur eine Mannschaft wird ins Rennen geschickt. Unsere erste Mannschaft, welche ihre Spiele weiterhin in Dittersdorf austrägt, startet in der Kreisklasse. Die zweite Mannschaft unserer Spielgemeinschaft tritt nach der Sommerpause in der Freizeitliga an und wird ihre Heimspiele in der Ferienlandarena austragen. So kommt jeder Spieler auf ausreichend Spielzeit und kann sich bestmöglich entwickeln.

Für alle fußballbegeisterten Spieler aus Nah und Fern: