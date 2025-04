Aus Afrika auf die Trainerbank: Flüchtling Abou Koyate ist Jugendcoach beim TSV Alling

Was der 22-jährige Koyate von der Elfenbeinküste in seinem bisherigen kurzen Leben schon alles erlebt hat, darüber könnte der in Biburg wohnende Flüchtling ein dickes Buch schreiben. Als 14-Jähriger entschloss sich Abou Koyate, dessen Eltern getrennt lebten, der Vater in Guinea, die Mutter mit weiteren drei Geschwistern an der Elfenbeinküste, seine Heimat zu verlassen. Es herrschte Bürgerkrieg in Guinea, als sein Vater umkam, und so machte sich Koyate allein auf den langen Weg nach Europa, der über sieben Monate dauern sollte.

Gespannt lauschen die E-Jugendspieler des TSV Alling, was ihnen ihr 22-jähriger Trainer erzählt. Sie haben ihn vermisst, ihren Coach Abou Koyate von der Elfenbeinküste, denn für vier Wochen war er unlängst erstmals wieder in seine Heimat geflogen, um seine Familie zu besuchen. Jetzt ist der bei den jungen Allinger Kickern beliebte Trainer wieder zurück und das Fußballtraining macht wieder so richtig Spaß.

Seine Reise begann problemlos, als er mit dem Bus von Guinea über sein Heimatland, die Elfenbeinküste, Burkina Faso bis nach Libyen quer durch Westafrika fuhr. In Sabha geriet Koyate an die falschen Leute und landete im Gefängnis. Seine Mutter sollte ihn auslösen, aber sie hatte kein Geld. Da er neben Malinke, seiner Muttersprache, perfekt Französisch sprach, konnte er sich als Übersetzer für weitere Flüchtlinge verdingen, und sodann seine eigene abenteuerliche Fahrt über das Mittelmeer mit weiteren 170 Schicksalsgenossen antreten. Um Mitternacht ging es los und am Tag darauf gegen Mittag wurden die Flüchtlinge von einem Schiff einer Hilfsorganisation aufgefangen und bei Agrigent auf Sizilien sicher an Land gebracht.

Damit hatte Abou Koyate den gefährlichsten Teil seiner Flucht hinter sich. Mit dem Bus ging es anschließend quer durch Italien bis nach Mailand, von dort mit der Bahn durch die Schweiz bis nach Lörrach. Dort wurde er von den deutschen Behörden erstmals so richtig über die Gründe seiner Flucht befragt. Von Lörrach landete er schließlich in Fürstenfeldbruck in der Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, einem ehemaligen Hotel mitten in der Kreisstadt.

Koyate mit Ausbildung zum Altenpfleger

Es folgte der Besuch der Integrationsklasse an der Brucker Berufsschule, wo Koyate Deutsch lernte und den Mittelschulabschluss machte. Bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) erhielt Koyate einen Ausbildungsplatz zum Altenpfleger. Auch die Ausbildung hat der fußballbegeisterte junge Mann erfolgreich abgeschlossen und arbeitet inzwischen bei einem privaten Pflegedienst als ambulanter Pfleger.

Nachdem er volljährig wurde, musste er die Unterkunft in der Kreisstadt verlassen und wurde in einer Asylunterkunft in Alling einquartiert. Während seiner Brucker Zeit hatte sich Koyate dem FC Emmering angeschlossen, in Alling war ihm dann der Weg zu weit und er wechselte zum TSV. Schon in Emmering erwarb er den Trainerschein und trainiert nun die E-Jugend in Alling. Auch den Führerschein hat er gemacht und sich einen kleinen Wagen zugelegt. Nachdem er über die Vermittlung des Allinger Helferkreises im vergangenen Jahr eine kleine Wohnung in Biburg mieten konnte, wurde er auch noch Trainer der Herren des ASV Biburg.

Große Unterstützung vom TSV Alling: Trikotsätze für die Jugend des Heimatvereins

Sein Ziel ist, beruflich voranzukommen und ein dauerhaftes Bleiberecht zu bekommen. Er weiß, dass das schwierig ist, denn sein Asylantrag wurde bereits einmal abgelehnt. Der TSV Alling und der Helferkreis haben aber mit vereinten Kräften erreicht, dass Koyate zunächst bis 2027 befristet bleiben darf.

„Mir gefällt hier, dass ich eine Bildung erhalten konnte, die ich in meiner Heimat niemals erhalten hätte“, sagt er und schwärmt von den Menschen, die alle freundlich und hilfsbereit seien. Negative Erfahrungen habe er bis jetzt noch nicht gemacht.