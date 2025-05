„Aus acht Chancen sechs Tore gemacht“: FC Kochelsee-Schlehdorf wieder dran

6:2 – das liest sich deutlich. Am Ende war es das auch. Nur nicht in der ersten Hälfte. Die lief in weiten Teilen eher gegensätzlich zum finalen Resultat. Pössenbacher räumt ein: „Wir sind ganz schwer reingekommen. Haunshofen hatte die Kontrolle.“ Vielleicht, weil ja doch viel auf dem Spiel stand beim Elften.

Das 6:2 am Sonntag in Haunshofen, einem der direkten Konkurrenten im unteren Tabellendrittel, war ein „wichtiges Lebenszeichen“. Durch den Auswärtsdreier ist der Kontakt zu den Relegations- und möglicherweise gar Nichtsabstiegsplätzen endgültig wieder hergestellt.

Doch mehr Zielwasser hatten die Gäste vom FCKS getrunken. Die Schlehdorfer fackelten nicht lange, als sich ihnen die erste Möglichkeit bot: Durch die Mitte wurde Erolind Kamaj in Szene gesetzt, der trocken zum 1:0 abschloss. Kurios nur: Mit Führungen gingen die Gäste zu Beginn nicht gut um. Denn bei einem weiten Einwurf von rechts schlief das Team, Magnus Kroiher bedankte sich mit dem 1:1. In Richtung Pause rührte sich dann richtig was: Zunächst schoss Radoslaw Stempel den FCKS in Führung, dann ertönte ein für Pössenbacher unglaublicher Elfmeterpfiff: „Sebastian Reißenweber ging ganz klar zum Ball.“ Half nichts: 2:2.