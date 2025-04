Aus 80 Metern: Ex-Bayern-Keeper Riedmüller trifft erstmals mit 37 Jahren

Mit 2:0 schlug Bezirksligist TuS Holzkirchen am Wochenende den FC Moosinning. Den erlösenden Siegtreffer erzielte Torhüter Maximilian Riedmüller.

München/Holzkirchen – Premiere mit 37 Jahren: Am vergangenen Wochenende traf Maxi Riedmüller zum 2:0 seines TuS Holzkirchen gegen den FC Moosinning und erzielte dabei zum ersten Mal ein Tor aus dem Spiel heraus. „Der Wahnsinn, und das auf meine alten Tage“, freute sich der ehemalige Torwart des FC Bayern nach der Partie.

„Ich habe den Ball in der Hand und sehe, wie mein Stürmer durchstartet“, beschreibt Riedmüller die Situation aus der 93. Minute. „Ich habe dann einen schönen Abschlag und dachte mir schon, dass es ein cooler Assist werden könnte. Dann setzt der Ball vor dem gegnerischen Torwart auf, der auch nicht so recht wusste, ob er rauskommen soll oder nicht und dabei noch von unserem Stürmer irritiert wurde, und springt über ihn ins Tor.“

Nach dem Spiel entschuldigte sich Riedmüller beim gegnerischen Torhüter: „Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht und etliche Paraden gezeigt. Bestimmt hat er sich geärgert, aber das Spiel hätten sie letztendlich eh verloren.“

Bis zu Riedmüllers Treffer hatte Holzkirchen reihenweise gute Chancen ausgelassen, unter anderem vergab Christopher Korkor vom Punkt (60.). So musste der in Unterzahl spielende TuS – Emil Albrecht hatte in der 43. Minute Gelb-Rot gesehen – bis zum erlösenden Siegtreffer von Riedmüller um den Dreier zittern.

Riedmüller gewann 2012/13 mit FC Bayern das Triple

Für die zweite Mannschaft des FC Bayern stand Maximilian Riedmüller insgesamt 53-mal zwischen den Pfosten. In der Saison 2012/13 gewann er als Reserve-Keeper das Triple, blieb aber ohne Einsatz für die Profis.

An seinen letzten Treffer kann sich der 37-Jährige nur noch vage erinnern: „In der Jugend habe ich als Feldspieler einige Tore geschossen. Im Herrenbereich nur irgendwann mal per Elfmeter im Totopokal.“

Den Traum, nochmal ein Tor aus dem Spiel heraus zu schießen, hatte er nicht: „Dann wäre ich Stürmer geworden. Aber es wird für immer eine schöne Geschichte bleiben. Jetzt kann ich sagen: ‚Hey, ich habe ein 80-Meter-Tor geschossen.‘“