Aus 6 Kreisklassen werden 5: Im Osten wird sich einiges verschieben

Die Einteilung der beiden Kreisligen im Fußballkreis Ost ist völlig unproblematisch abgelaufen und konnte bereits am Montagabend veröffentlich werden . Wesentlich komplizierter gestaltet sich die Besetzung der Kreisklassen. Das hat vor allem zwei Gründe: Während für die Kreisligen nur 28 Vereine in zwei Staffeln einzuteilen sind, müssen 70 Vereine in fünf Kreisklassen unterteilt werden. Zum ersten Mal gibt es in der Saison 2025/2026 nur mehr fünf Gruppen, zuvor waren es sechs.

Das hat zur Folge, dass es Ligen, die ausschließlich mit Klubs aus einem Landkreis bestückt sind, nur noch im Ausnahmefall geben wird. Durch Auf- und Abstiege hat es beispielsweise den Landkreis Freyung-Grafenau hart getroffen. Mit dem FC Dreisessel, dem SSV Jandelsbrunn, der SG Saldenburg / Thurmansbang, der DJK-SG Schönbrunn, dem TSV Klingenbrunn, der SG Hintereben / Altreichenau und dem SV Haus im Wald gibt es nur mehr sieben Kreisklassisten aus FRG.







"Wenn es eine Liga weniger gibt, verlagern sich logischerweise die Grenzen. Manche Vereine, die bislang in ihrer Liga relativ zentral gelegen sind, werden dadurch unter Umständen zu Randvereinen", informiert Funktionärs-Urgestein Wolfgang Heyne. Der Bayerbacher ist als stellvertretender Kreisspieleiter nach wie vor einer der Protagonisten im Fußballkreis Ost. Wie die Klassen im Details aussehen werden, darüber lässt sich Heyne im Vorfeld noch nicht aus: "Es wird zu Verschiebungen kommen, die nicht überall für Begeisterung sorgen werden. Mit einer Einteilung muss man immer vom Rand aus beginnen und kann nicht irgendwo in der Mitte anfangen. Wir werden nicht alle Verein zufriedenstellen können, wollen aber garantiert keinem irgendetwas schlechtes."







Veröffentlich wird die Kreisklassen-Einteilung erst kommende Woche. "Die Vereinsvertreter sollen bitte Abstand vor Anrufen und Nachfragen bei den Spielleitern bezüglich möglicher Einteilungsszenarien nehmen. Die Mannschaftsmeldefrist läuft erst am 7. Juni ab und es stehen noch ein paar Meldungen aus. Daher können und werden wir uns im Vorfeld nicht äußern", sagt Wolfgang Heyne.







FuPa hat sich die Mühe gemacht und darin versucht, die äußerst anspruchsvolle Aufgabe in Angriff zu nehmen, 70 Klubs in fünf Klassen einzuteilen. Ein Großteil der FRG-Klubs wird unserer Meinung nach vermutlich künftig Richtung Passau spielen. Aufgeteilt werden wahrscheinlich auch die Vereine aus dem Landkreis Deggendorf, von denen ein Teil nach unseren Vermutungen Richtung Vilshofen, der andere gen Kreisklasse Regen wandern muss.







Aber warum wird eigentlich von sechs auf fünf Kreisklassen reduziert? "Es geht darum, eine gesunde Ligapyramide zu bekommen, die wir in Zukunft weiter optimieren müssen. Aktuell haben wir im Osten noch relativ viele A-Klassen, die Vereine werden aber nicht mehr. Wir möchte grundsätzlich keine A-Klassen haben, die nur mit 10 Vereinen besetzt sind. Daher wird es im Osten wohl in den kommenden Jahren darauf hinauslaufen, dass es auf Sicht vielleicht nur noch neun A-Klassen geben wird. Mit sechs Kreisklassen würde das auf Dauer also nicht funktionieren. In den letzten zwei Jahren haben wir es geschafft, die Reduzierung der Kreisklassen-Mannschaften über die Relegation zu regeln. Es gab also keine erhöhte Anzahl an Direktabsteigern", lässt Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier wissen.