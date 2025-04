Aus 4:1 wird 0:0 – Gewitterbedingte Spielabbrüche sorgen für Ärger

Die fast sommerlichen Temperaturen des vergangenen Wochenendes in Westfalen kühlten sich am späten Nachmittag spürbar ab. Besonders im Gebiet Schwerte/Hagen mussten viele Schiedsrichter die Partien unterbrechen; in der dort angesiedelten Bezirksliga Staffel 6 mussten zwei Spiele trotz fortgeschrittener Zeit sogar abgebrochen werden.