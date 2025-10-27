Aus 3:1 mach 3:4 – Ohlstadt verliert „richtig ärgerlich“ gegen Untermenzing

Der SV Ohlstadt gibt eine 3:1-Führung aus der Hand und verliert gegen den SV Untermenzing. Eine Elfmeter-Szene sorgt für Diskussionen.
Ein Spiel dauert 90 Minuten. Eine alte Fußballweisheit. Die Ohlstädter hätten sich am Samstag eine andere gewünscht. Abpfiff nach 45 Minuten – und sie hätten gefeiert. „Die erste Halbzeit war wirklich sehr, sehr gut“, lobte Rudi Schedler. „Wir waren griffig, haben gut umgeschaltet und haben bis auf ein paar wenige Situationen nicht viel zugelassen.“ Die 3:1-Führung, absolut verdient. Doch dann kam Halbzeit zwei, die Wende. Und der SVO musste sich am Ende dem SV Untermenzing mit 3:4 geschlagen geben. „So richtig ärgerlich“, fand nicht nur Co-Trainer Schedler.
Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Nach einer zielgenauen Flanke von Bernhard Kurz brauchte Maximilian Schwinghammer nur noch ein wenig nach oben zu springen, um das Leder ins Tor zu köpfen. Da waren nicht einmal drei Minuten absolviert. Vor dem Seitenwechsel drückte Schwinghammers Kopfballstärke der Begegnung weiter den Stempel auf. Der SVO hatte einen Plan in der Bezirksliga, verfolgte ihn konsequent. Immer wieder schlugen die Spieler weite Bälle aus der Abwehr auf ihren Stürmer, der es meist schaffte, mit dem Kopf auf einen Teamkameraden zu verlängern. Untermenzing hingegen versuchte es mehr spielerisch und feierte auch damit einen Erfolg. Nach einem Pass durch die Schnittstelle kam Moritz Mösmang einen Tick eher an das Leder als SVO-Keeper Jonas Fuhrmann, somit war der Weg frei für den Ausgleich.
Kurz brauchten die Platzherren, um in die Erfolgsspur zurückzufinden. Eine Ermahnung von Coach Anton Geiger half, seine Spieler sollten defensiv enger verteidigen und nach vorne genauer passen. Bei der erneuten Führung war erneut das Duo Kurz und Schwinghammer – nun mit dem Fuß – maßgeblich involviert, hinzu kam Johannes Fischer. Er vergoldete das Zuspiel Schwinghammers zum 2:1. Kurz vor dem Seitenwechsel war wieder Ohlstadts Topstürmer in gewohnter Manier zur Stelle und wuchtete eine Freistoßflanke mit der Stirn in die Maschen.
„Bis dahin sah das alles echt gut aus“, sagte Schedler. Doch Untermenzing stellte mit Wiederbeginn sein Spiel komplett um, agierte ebenfalls mit langen Bällen. „Das hat uns ein wenig aus dem Konzept gebracht.“ Der Anschlusstreffer fiel eher unglücklich. Kapitän Franz Leis kam durch einen Schubser seines Gegenspielers im eigenen Strafraum zu Fall, und ein Gästeakteur fiel anschließend über ihn drüber. Maximilian Stubbe wertete nur die zweite Aktion und gab Elfmeter, den Dominik Pfister verwandelte. Der Anfang vom Ende, wie sich herausstellen sollte.
Beim Ausgleich rutschte ausgerechnet Fuhrmann, der vor der Partie noch für seinen 100. Einsatz in der Ersten Mannschaft der Ohlstädter geehrt wurde, der Ball durch die Hosenträger und ermöglichte so Lasse Wippert seinen zweiten Saisontreffer. Bei der gleichen Anzahl steht nun auch Abdou Tchagodomou, der sich im Laufduell gegen Klaus Zach durchsetzen und verwandeln konnte. Ein wenig haderte Schedler hinterher mit den Entscheidungen des Schiedsrichtertrios. „Leider wurde uns ein klarer Strafstoß verwehrt.“ In seinen Augen wurde Jonas Marggraf wie schon in Polling klar zu Fall gebracht. „Und wieder bekommen wir den Elfer nicht. Das nervt jetzt schon auch etwas.“