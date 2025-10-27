Da jubeln sie noch, die Ohlstädter um den Doppeltorschützen Maximilian Schwinghammer (r.). – Foto: Andreas Kögl

Aus 3:1 mach 3:4 – Ohlstadt verliert „richtig ärgerlich" gegen Untermenzing

Der SV Ohlstadt gibt eine 3:1-Führung aus der Hand und verliert gegen den SV Untermenzing. Eine Elfmeter-Szene sorgt für Diskussionen.

Ein Spiel dauert 90 Minuten. Eine alte Fußballweisheit. Die Ohlstädter hätten sich am Samstag eine andere gewünscht. Abpfiff nach 45 Minuten – und sie hätten gefeiert. „Die erste Halbzeit war wirklich sehr, sehr gut“, lobte Rudi Schedler. „Wir waren griffig, haben gut umgeschaltet und haben bis auf ein paar wenige Situationen nicht viel zugelassen.“ Die 3:1-Führung, absolut verdient. Doch dann kam Halbzeit zwei, die Wende. Und der SVO musste sich am Ende dem SV Untermenzing mit 3:4 geschlagen geben. „So richtig ärgerlich“, fand nicht nur Co-Trainer Schedler. SVO-Traumstart hält nicht lange

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Nach einer zielgenauen Flanke von Bernhard Kurz brauchte Maximilian Schwinghammer nur noch ein wenig nach oben zu springen, um das Leder ins Tor zu köpfen. Da waren nicht einmal drei Minuten absolviert. Vor dem Seitenwechsel drückte Schwinghammers Kopfballstärke der Begegnung weiter den Stempel auf. Der SVO hatte einen Plan in der Bezirksliga, verfolgte ihn konsequent. Immer wieder schlugen die Spieler weite Bälle aus der Abwehr auf ihren Stürmer, der es meist schaffte, mit dem Kopf auf einen Teamkameraden zu verlängern. Untermenzing hingegen versuchte es mehr spielerisch und feierte auch damit einen Erfolg. Nach einem Pass durch die Schnittstelle kam Moritz Mösmang einen Tick eher an das Leder als SVO-Keeper Jonas Fuhrmann, somit war der Weg frei für den Ausgleich. Kurz brauchten die Platzherren, um in die Erfolgsspur zurückzufinden. Eine Ermahnung von Coach Anton Geiger half, seine Spieler sollten defensiv enger verteidigen und nach vorne genauer passen. Bei der erneuten Führung war erneut das Duo Kurz und Schwinghammer – nun mit dem Fuß – maßgeblich involviert, hinzu kam Johannes Fischer. Er vergoldete das Zuspiel Schwinghammers zum 2:1. Kurz vor dem Seitenwechsel war wieder Ohlstadts Topstürmer in gewohnter Manier zur Stelle und wuchtete eine Freistoßflanke mit der Stirn in die Maschen.