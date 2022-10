Aus 3:0 wird 3:4 – Tettnang dreht wildes Spiel auf der Stolzer Alm

Es war bereits vor dem Spiel alles angerichtet für ein schönes Fußballspiel am Sonntagnachmittag. Die Sonne schien, 22 Grad und zwei Mannschaften mit Bock auf Tore. Beim TSV diesmal wieder Torjäger Huchler mit an Bord, der später eine wichtige Rolle spielen sollte.



So ging es rein ins Spiel. Tettnang schaffte es in den ersten 15 Minuten nicht das Zentrum kompakt zu verdichten und die Abstände eng zu halten, was dem SV Maierhöfen immer wieder Chancen zum schnellen überwinden der Mittelfeldkette gab. So fiel auch direkt in der 10. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Zwei schnelle Doppelpässe des SVM und schon war Vogel durch einen Steckpass allein vor Keeper Geibel. Vogel blieb cool und markierte den Führungstreffer.

In der Folge war der TSV nun wacher, das Zentrum war zu, so versuchte es Maierhöfen immer wieder über die Außenbahnen, was in dem ein oder anderen Eckball resultierte. Diese kamen sehr gefährlich aufs kurze Eck und wurden von dort verlängert. Zweimal konnte Bernhard in letztem Moment klären. Auch der TSV näherte sich dem Tor der Gastgeber an. Nach Eckball war es Sprenger, der das Kopfballduell gewann und den Ball vors Tor brachte, Biberger fehlte allerdings der entscheidende Schritt und so war Keeper Lingg zur Stelle.

In der Folge war es ein Spiel mit vielen Zweikämpfen und Standardsituationen. Nach Freistoß vom SVM aus 20 Metern, konnte Geibel den Ball aufs kurze Eck nur nach vorne abklatschen lassen, im Nachsetzen ging der Ball knapp am Tor vorbei. Die dickste Chance zum Ausgleich hatte Basic, der nach guter Vorarbeit von Bernhard über links die flache Hereingabe aus 5 Metern über das Tor schoss (35.). Ansonsten gab es keine nennenswerten Torchancen und so ging es in die Pause.



Halbzeitfazit: Tettnang tat sich in der Anfangsviertelstunde schwer, der SVM wusste dies zu nutzen und ging verdient in Führung. Die Standards auf beiden Seiten waren immer wieder brandgefährlich, führten schlussendlich aber nicht zum Torerfolg. Der TSV wurde spielerisch stärker und kam oft in gute Umschaltsituationen, allerdings fehlte oft die Genauigkeit oder die Konzentration bei den Pässen und den Ballannahmen. Der SVM war in den Zweikämpfen präsenter und schaltete nach Ballgewinn schnell um. Aber auch hier war meist vor dem Torabschluss ein Fuß der TSV Abwehr dazwischen.

Nach der Pause nahm sich der TSV vor dieses Spiel noch zu drehen. Viele Chancen gab es allerdings für beide Mannschaften nicht. In der 66. Minute dann ein langer Ball des SVM, Sprenger war vor Stürmer Tobi Prinz am Ball, allerdings war die Kopfballrückgabe etwas zu kurz und so konnte Prinz den Ball an Geibel vorbeispitzeln. Der Stürmer schloss mit links ab und wieder einmal war es Sprenger, der mit seinem Rettungsversuch den Ball ins eigene Tor grätschte. So stand es 2:0 für den SVM und neben der Frage ob der TSV nach diesem Rückstand nochmal zurück ins Spiel kommen konnte, fragt man sich, wann TSV Trainer Steinmaßl Innenverteidiger Sprenger endlich zum Stürmer umfunktionieren würde. 2 Spiele 2 Tore sprechen wohl eine deutliche Sprache.



Die Frage nach dem Comeback der Monfortstädter schien beantwortet als 2 Minuten später sich Philipp Prinz auf der Außenbahn behaupten konnte, 5 Meter vor der Außenlinie und an der Strafraumgrenze nahm er Maß und brachte eine Bogenlampe Richtung TSV Tor. Diese schlug knapp unter der Latte ein. Traumtor zum 3:0 in der 55. Minute. Laut eigener Aussage war es wohl geplant den Ball von der Position aufs Tor zu bringen, Respekt dafür. Das Spiel schien nun entschieden und es wurde auf beiden Seiten kräftig durchgewechselt.

Dass der TSV allerdings Comeback Qualitäten besitzt ist wohl unumstritten. In der 66. Minute brachte der frisch eingewechselte Gessler einen Eckball in den nicht besetzten Rückraum. Der einlaufende Wiest fasste sich ein Herz, nahm den Ball Volley und mithilfe des Innenpostens landete der Ball im Netz zum 3:1 Anschlusstreffer. Die Tettnanger Jungs waren nun heiß, um hier noch was mitzunehmen.



So schickte Gessler 2 Minuten nach dem Anschlusstreffer Biberger auf der rechten Außenbahn auf die Reise, dieser nahm den Kopf hoch und brachte den Ball auf Huchler im Zentrum, der Stürmer fackelte nicht lange und drosch den Ball unhaltbar ins Tor (68.). Der SVM sichtlich geschockt vom schnellen 3:2 und der TSV nun mit dem Momentum auf ihrer Seite. Es folgte ein offener Schlagabtausch, Tettnang warf alles nach vorne und so ergaben sich Räume für Maierhöfen zum Kontern. Die TSV Abwehr war allerdings zur Stelle und so konnte oft im letzten Moment der Ball geblockt oder abgegrätscht werden.



Dann eine Großchance für den TSV durch den Joker Feyer, der Ball im Strafraum versprang allerdings leicht und so war die Chance dahin (75.). 82. Minute war es dann so weit. Einwurf Weiß, Kopfballverlängerung Delimar und Huchler steht da wo ein Stürmer zu stehen hat, nämlich vor dem Tor. Er setzte sich im Kopfballduell durch und erzielte so das umjubelte 3:3. Die Geste den Ball aus dem Tor zu holen, statt lange zu jubeln, um schnell wieder weiterzuspielen zeigte, die Tettnanger waren hier noch nicht fertig.