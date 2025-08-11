Aus 25 Metern: Simon Floß lässt Bitburg spät jubeln Fußball-Rheinlandliga: Bierstädter mühen sich gegen Aufsteiger Rübenach zum Sieg – Arzfeld zahlt in Andernach Lehrgeld. VIDEOINTERVIEW und BILDERGALERIEN

Der Aufsteiger aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen hat zum Auftakt in Andernach Lehrgeld gezahlt. Bereits nach einer halben Stunde lagen die Gäste mit 0:3 zurück. „Nach vier Minuten kassieren wir nach einem brutal geschlagenen Eckball schon das 0:1, kommen dann aber eigentlich trotzdem ganz gut ins Spiel. Letztlich hat Andernach unsere Fehler bestraft und wir deren Fehler aber nicht“, meinte Florian Moos, Keeper und einer von drei Trainern der Westeifeler. Das zwischenzeitliche 1:3 durch Musa Bah (34.) ließ noch einmal kurz Hoffnung aufkommen: Bah wurde in die Tiefe geschickt, umspielte einen Innenverteidiger der Hausherren und traf so. Spätestens mit dem vierten Gegentreffer durch Mike Borger (45.) war die Begegnung dann aber vorentschieden. „Das ist einfach ärgerlich, weil Jonas Krockelmann kurz vorher die Chance hat, das 3:2 zu erzielen“, so Moos.

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Filip Reintges (4.), 2:0 Gian Luca Dolon (29.), 3:0 Tim Esten (31.), 3:1 Musa Bah (33.), 4:1 Mike Borger (45.)

FV Hunsrückhöhe Morbach – Spvgg Wirges ⇥2:0 (0:0)

Kurz vor der Pause war es Lukas Servatius (43., 45.), der die Führung für die Hausherren gleich zwei Mal liegen ließ. So dauerte es bis zur 67. Minute, ehe Philip Meeth die FV Hunsrückhöhe erlöste. Nach einem Distanzschuss von Matthias Ruster klärten die Gäste den Ball direkt vor die Füße von Meeth, der nur noch einschieben musste. Zu Beginn der Schlussphase sorgte Sebastian Schell für die Vorentscheidung. Nach einem langen Abschlag von Keeper Yannick Görgen behauptete sich Schell gegen seinen Mitspieler und vollendete zum 2:0. „Wir wussten schon, dass Wirges Probleme haben wird, das Tempo mitzugehen. Wir sind ruhig geblieben, waren clever und wussten, dass wir gegen Ende dann die besseren Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Zudem hatten wir das Ziel, weniger Gegentore zu kassieren als vergangene Saison – und das ist uns in diesem Spiel schonmal gelungen“, sagte Philipp Frank, Trainer der Fußballvereinigung aus Morbach und Monzelfeld.

FV Hunsrückhöhe Morbach: Görgen – Kappes, S. Schell, Meeth, Servatius (85. Kaiser), Dippel, Ruster, Böhnke, Schurich (70. Ponela), Petry, Haubst

Schiedsrichter: Jan Bernstädt (Plaidt)

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Philip Meeth (67.), 2:0 Sebastian Schell (80.)

FC Bitburg – FV Rübenach ⇥2:1 (1:0)

Nach einer dominanten Anfangsphase dauerte es bis eine Weile, ehe sich die Bierstädter belohnten. Simon Floß (34.) setzte sich nach Vorarbeit von Joshua Bierbrauer mit einem Dribbling durch und traf zum 1:0. Das Auslassen zahlreicher Torchancen rächte sich im zweiten Durchgang, als Hamza Aliou (55.) mit der ersten torgefährlichen Aktion der Gäste aus stark abseitsverdächtiger Position zum Ausgleich traf. „Wir haben einfach zu viel liegen gelassen. Das 1:1 hat unserem Spiel dann schon einen Knick gegeben, da der Gegner auch extrem destruktiv aufgetreten ist. Hinten raus ist das Tor zum 2:1 dann fast schon glücklich, obwohl wir so viele Chancen haben liegen lassen“, sagte Bitburgs Trainer Fabian Ewertz. Erst kurz vor dem Ende erlöste erneut Floß (89.) mit einem Distanzschuss aus 25 Metern ins kurze Eck die Bitburger, die so mit einem Heimsieg in die Saison starten.

FC Bitburg: Kieren – Müller (67. Teah), Floß, Bierbrauer, Fisch, Fuchs, Nosbisch (90. Hoor), Alff, Mourad (67. Appah), Koch, Kusch

Schiedsrichter: Marc Schiry (Gornhausen)

Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Simon Floß (34.), 1:1 Hamza Aliou (55.), 2:1 Simon Floß (89.)

Fabian Ewertz, Trainer des FC Bitburg

Hier geht's zur Bildergalerie der Bitburger Begegnung mit Rübenach

TuS Immendorf – SV Rot-Weiss Wittlich ⇥0:4 (0:2)

„Es war nicht leicht auf dem trockenen Untergrund heute. Der Schlüssel war, dass wir von Anfang bis zum Ende einen total professionellen und disziplinierten Auftritt hingelegt haben. In Teilen haben wir uns richtig gut durchkombiniert“, resümierte Fahrudin Kuduzovic, Coach der Wittlicher, den Auftritt seiner Mannschaft. Alexander Shehada (14.) traf nach einer Kopfablage von Christopher Bibaku zum frühen 1:0 für Rot-Weiss. Bibaku selbst legte noch vor der Pause mit einem Kopfballtreffer nach. Gegen Ende bekamen die Gäste immer mehr Räume, die sie in schnellen Umschaltsituationen nutzen konnten. Zwei Mal war es der eingewechselte Ralf Rizvani (82., 90.), der in der Schlussphase einen Konter veredeln konnte.

SV Rot-Weiss Wittlich: Berhard – Harig, Rashidi (80. Perez), Kahyaoglu, Bibaku (60. Rizvani), Bayraktar, Shehada (55. Said), Habbouchi, Ercan (70. Schmitz), Lauer (70. Uhlig), Moroz

Schiedsrichter: Adrian Ax (Oberzissen)

Zuschauer: 190

Tore: 0:1 Alexander Shehada (14.), 0:2 Christopher Bibaku (25.), 0:3 Ralf Rizvani (89.), 0:4 Ralf Rizvani (90.)

Bildergalerie zur Wittlicher Partie in Immendorf

SV Eintracht Mendig – SG Schneifel ⇥3:1 (1:1)

Tim Montermann (5.) brachte den Aufsteiger aus Mendig früh in Führung. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Eine Flanke aus dem Halbfeld konnte die Mendiger Abwehr nicht entscheidend klären. Der Ball landete schließlich bei Torjäger Jan Pidde, der mit einem Dropkick zum 1:1 traf. Nach der Pause sah Davis Spruds (61.) nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. Letztlich war es der kurz zuvor eingewechselte Dama Kanoute (82., 90.), der mit einem Doppelpack für den Mendiger Heimsieg sorgte. „Das war leider eine verdiente Niederlage. Der Auftritt von uns war einfach zu emotionslos. Auch unser Stellungsspiel war nicht immer gut, was Mendig nutzte und uns vor Probleme stellte. Wir schütteln uns jetzt und müssen es gegen Immendorf dann wieder besser machen“, sagte Stephan Simon, Coach der Sportgemeinschaft.

SG Schneifel: Koziol – Bauer, Moitzheim (54. Görres), Pidde, Fuchs, Davis Spruds, Reetz, Dans Spruds, Zeimmes, Zapp (84. Kerner), Bück (68. Babendererde)

Schiedsrichter: Jan-Hagen Engel (Monzelfeld)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Tim Montermann (5.), 1:1 Jan Pidde (10.), 2:1 Dama Kanoute (82.), 3:1 Dama Kanoute (90.)

Besondere Vorkommnisse: Davis Spruds (SG Schneifel) sieht in der 61. Minute die gelb-rote Karte wegen eines Foulspiels.

SV Eintracht Trier 05 II – SG Mülheim-Kärlich ⇥2:1 (1:1)

Nach einem Steckpass in den Lauf von Paul Heuser (15.) nutzte dieser die erste große Chance mit einem trockenen Abschluss in den Winkel, um die Gäste in Führung zu bringen. Die Eintracht zeigte sich vom frühen Rückstand unbeeindruckt und kam nach einer scharfen Hereingabe durch Tim Sausen (27.) zum Ausgleich. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und mit viel Risiko agiert. Am Ende war der Sieg absolut verdient. Insgesamt waren das zwei sehr ordentliche Mannschaften, die aufeinandergetroffen sind“, meinte Holger Lemke, Trainer der Trierer. In einer spielerisch ansehnlichen Rheinlandliga-Partie blieb die Partie bis zum Ende völlig offen. Den Lucky Punch setzte der eingewechselte Jannis Hoffmann (88.), der mit einem Steckpass in Szene gesetzt wurde und kurz vor Schluss zur Führung des SVE II traf. „Es tat mir weh, Jannis draußen zu lassen. Letztlich hatte das taktische Gründe. Für uns war aber klar, dass wir ihn noch bringen, da er hinten raus für Schwung sorgt und Chancen kreieren kann“, fand Lemke lobende Worte für den Siegtorschützen.

SV Eintracht Trier II: Schmitt - Erasmy, Sausen, Schuster, Kushnarenko, Filipe, Lorenz (90. Schmid), Stepanchenko, Maurer, Jost (62. Yavuz), Schuch (74. Hoffmann)

Schiedsrichter: Marek Rosswinkel (Prüm)

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Paul Heuser (15.), 1:1 Tim Sausen (27.), 2:1 Jannis Hoffmann (88.)