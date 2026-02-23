Aus 2:3 mach 4:3 – SC St. Tönis dreht Partie in Büderich

Mit der Führung im Rücken waren die Gäste mit Beginn der zweiten Halbzeit zunächst das aktivere Team, mussten aber durch Glayne Wago früh den Ausgleich hinnehmen (51.). Der Treffer resultierte aus einem starken Umschaltspiel der Gastgeber, die diesbezüglich schon in der ersten Halbzeit gute Ansätze zeigten. Unmittelbar nach dem 2:2 kam der FC zu einer weiteren Großchance, die Tim Schrick aber mit einer starken Aktion vereitelte. Auch der SC hatte einige gute Umschaltmomente, klare Möglichkeiten ergaben sich aber nicht. Besser machte es der Tabellenachte, der durch Alaisames zweiten Treffer auf 3:2 stellte (67.). Aber der SC steckte nicht auf und sorgte für eine weitere Wende. Nach Vorarbeit von Ibraim Ilazi traf Suaterna-Florez zum 3:3 (84.) und Maximilian Pohlig erzielte nach Nakano-Freistoß der umjubelten Siegtreffer (88.).

Kastrati, der kürzlich für ein weiteres Jahr mit dem Sportclub verlängerte, sprach hinterher von einem glücklichen Sieg: „Ein Unentschieden wäre sicher gerechter gewesen. Aber den Sieg nehmen wir natürlich gerne mit. Nach dem 3:2 für Büderich sah es nicht gut für uns aus. Aber auch da hat uns eine gute Torwartleistung geholfen.“