Aus 2:3 mach 4:3 – SC St. Tönis dreht Partie in Büderich

Der FC Büderich bleibt für den SC St. Tönis eine Art Lieblingsgegner. In einer abwechslungsreichen Begegnung landete das Team von Trainer Bekim Kastrati beim 4:3 (2:1)-Erfolg den fünften Sieg in Folge gegen die Meerbuscher. Der SC behauptete mit seinem 10. Saisonsieg den 4. Tabellenplatz und setzte damit ein starkes Zeichen für das Duell im Halbfinale des Niederrhein-Pokals im März.
Die Gastgeber starteten dank einer frühen Führung durch den unbehelligten Kaies Alaisame besser in die Partie, die in den ersten 45 Minuten nur wenige Höhepunkte vor den Toren bot. Ein Abschluss von Mario Knops (10.) blieb zunächst die einzige Ausbeute auf beiden Seiten, die sich aus dem Spiel heraus entwickelte. Passend dazu fiel der Ausgleich durch eine Standardsituation. Ein Freistoß von Julio Torrens auf den langen Pfosten fand Julian Suaterna-Florez, der Robin Offhaus mit einem Kopfball-Aufsetzer bezwang (22.). Die Begegnung blieb danach weitestgehend ausgeglichen. In der Schlussphase der ersten Halbzeit ging der Sportclub allerdings energischer zur Sache und attackierte die Hausherren im Aufbauspiel vehementer, nutzte die daraus entstehenden Unsicherheiten aber nicht effektiv genug. Dennoch konnte der SC die Partie vor dem Pausenpfiff drehen. Nur Zentimeter vor dem Strafraum trat Jannis Nikolaou zum Freistoß an, Offhaus klatschte ab und Kohei Nakano köpfte unbedrängt zur Führung ein (45.).
Mit der Führung im Rücken waren die Gäste mit Beginn der zweiten Halbzeit zunächst das aktivere Team, mussten aber durch Glayne Wago früh den Ausgleich hinnehmen (51.). Der Treffer resultierte aus einem starken Umschaltspiel der Gastgeber, die diesbezüglich schon in der ersten Halbzeit gute Ansätze zeigten. Unmittelbar nach dem 2:2 kam der FC zu einer weiteren Großchance, die Tim Schrick aber mit einer starken Aktion vereitelte. Auch der SC hatte einige gute Umschaltmomente, klare Möglichkeiten ergaben sich aber nicht. Besser machte es der Tabellenachte, der durch Alaisames zweiten Treffer auf 3:2 stellte (67.). Aber der SC steckte nicht auf und sorgte für eine weitere Wende. Nach Vorarbeit von Ibraim Ilazi traf Suaterna-Florez zum 3:3 (84.) und Maximilian Pohlig erzielte nach Nakano-Freistoß der umjubelten Siegtreffer (88.).
Kastrati, der kürzlich für ein weiteres Jahr mit dem Sportclub verlängerte, sprach hinterher von einem glücklichen Sieg: „Ein Unentschieden wäre sicher gerechter gewesen. Aber den Sieg nehmen wir natürlich gerne mit. Nach dem 3:2 für Büderich sah es nicht gut für uns aus. Aber auch da hat uns eine gute Torwartleistung geholfen.“