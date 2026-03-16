Aus 2:1 wird 2:3 – SC St. Tönis gibt das Spiel aus der Hand

Der SC St. Tönis wollte im Verfolgerduell der Oberliga Niederrhein Spaß am Spiel haben, doch der Gegner erwies sich als Spaßverderber. Die SpVg. Schonnebeck setzte sich in einer hoch interessanten Begegnung mit 3:2 (1:2) an der Gelderner Straße durch, wahrte damit seine Chance, noch um die Meisterschaft mitreden zu können, und zog in der Tabelle an den Gastgebern vorbei. Das Team von Trainer Bekim Kastrati fiel durch die achte Saisonniederlage auf den 6. Tabellenplatz zurück. Der Gästesieg war am Ende glücklich, eine Punkteteilung hätte den Kräfteverhältnissen eher entsprochen.
Beide Mannschaften verzichteten auf ein großes Abtasten und lieferten sich von Beginn an ein Duell auf überdurchschnittlichem Oberliga-Niveau. Im vorderen Drittel zeigten die Gäste zunächst die griffigeren Ansätze, doch der Sportclub setzte mit dem 1:0 das erste Ausrufezeichen. Adonis Milaj bediente Morten Heffungs, der ein gutes Auge dafür hatte, dass Gästekeeper Lukas Lingk etwas zu weit vor seinem Gehäuse postiert war. Mit einem gefühlvollen Heber vollendete der Routinier mit seinem zehnten Saisontor die erste Chance der Hausherren (21.).
Vorsicht war bei den Standards der Gäste geboten, die einige hochgewachsene Akteure in ihren Reihen hatten. Diese Stärke spielten sie auch schnell aus und gaben mit einem Kopfballtreffer zum 1:1 durch Noah Kloth die schnelle Antwort (23.). Nach dem Ausgleich zogen die Gastgeber allerdings das Spiel etwas mehr an sich und gingen erneut in Führung. Diesmal von Heffungs perfekt vorgelegt traf Milaj zum 2:1 (30.). Wenige Minuten später bot sich Fumito Okihara die Chance zum 3:1, köpfte aber nach einer Hereingabe von Tyler Nkamanyi über das Tor (38.).
Die Szenerie änderte sich in der zweiten Halbzeit. Das Spiel hatte weiterhin hohen Unterhaltungswert, verlor aber auf beiden Seiten an Struktur, sodass sich über weite Strecken ein phasenweise wilder und offener Schlagabtausch entwickelte. Dabei agierte die zuvor stabile SC-Defensive zu offen, was Schonnebeck durch einen seiner schnell und gradlinig vorgetragenen Vorstöße zunächst zum erneuten Ausgleich durch Niko Bosnjak verhalf (54.). Mit offenem Visier suchten beide Mannschaften bis in die Schlussphase eine Entscheidung zu ihren Gunsten und kamen auch zu weiteren guten Einschussmöglichkeiten.
Nach drei Niederlagen gegen die Blau-Gelben in Folge hatten die Gäste durch Bosnjaks zweiten Treffer diesmal aber das bessere Ende für sich (84.). Kastrati sprach nach der Partie von einer sehr unglücklichen Niederlage. „Aber so ist Fußball. Ich habe vor allem in der ersten Halbzeit sehr gute St. Töniser gegen einen sehr guten Gegner gesehen. Leider haben wir zu früh das 2:2 bekommen. Trotz der Niederlage möchte ich den Jungs ein Kompliment machen.“