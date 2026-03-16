Aus 2:1 wird 2:3 – SC St. Tönis gibt das Spiel aus der Hand

Die Szenerie änderte sich in der zweiten Halbzeit. Das Spiel hatte weiterhin hohen Unterhaltungswert, verlor aber auf beiden Seiten an Struktur, sodass sich über weite Strecken ein phasenweise wilder und offener Schlagabtausch entwickelte. Dabei agierte die zuvor stabile SC-Defensive zu offen, was Schonnebeck durch einen seiner schnell und gradlinig vorgetragenen Vorstöße zunächst zum erneuten Ausgleich durch Niko Bosnjak verhalf (54.). Mit offenem Visier suchten beide Mannschaften bis in die Schlussphase eine Entscheidung zu ihren Gunsten und kamen auch zu weiteren guten Einschussmöglichkeiten.

Nach drei Niederlagen gegen die Blau-Gelben in Folge hatten die Gäste durch Bosnjaks zweiten Treffer diesmal aber das bessere Ende für sich (84.). Kastrati sprach nach der Partie von einer sehr unglücklichen Niederlage. „Aber so ist Fußball. Ich habe vor allem in der ersten Halbzeit sehr gute St. Töniser gegen einen sehr guten Gegner gesehen. Leider haben wir zu früh das 2:2 bekommen. Trotz der Niederlage möchte ich den Jungs ein Kompliment machen.“