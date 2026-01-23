Roland Moosmüller wird zum Spielertrainer befördert. – Foto: Harry Rindler

Aus 2 mach 3: Deggenau setzt auf Konstanz und baut auf Trainer-Trio Deggendorfer Kreisklassist verlängert mit seinem erfahrenem Trainer-Duo und befördert Roland Moosmüller mit sofortiger Wirkung zum Spielertrainer KK Deggendorf Deggenau Johannes Sammer Benjamin Schiller Roland Moosmüller

Die Saison 2025/26 verlief bis dato wahrlich nicht so, wie es sich die Verantwortlichen beim SV Deggenau vorgestellt haben. Acht Siegen stehen bislang ebenso viele Niederlagen sowie ein Remis aus den ersten 17 Spielen gegenüber – zu wenig, um ganz vorne in der Kreisklasse Deggendorf mitmischen zu können. Ganze 13 Zähler beträgt der Rückstand bereits auf Platz zwei. Dennoch setzt der Deggendorfer Vorstadtklub auch in Zukunft auf seine bewährte sportliche Führung: die beiden Spielertrainer Johannes Sammer (39) und Benjamin Schiller (41) haben ihr Arbeitspapier für jeweils eine weitere Spielzeit verlängert. Zudem wird das Trainerteam zukünftig von Roland Moosmüller (34) ergänzt.

"Unser Ziel war eigentlich ganz klar: wenn es irgendwie geht, wollen wir mit Johannes und Bene unbedingt weitermachen. Auch wir sind uns bewusst, dass diese Saison vielleicht nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber alles, was wir in den letzten Jahren erleben durften, haben wir unter anderem diesen beiden Jungs zu verdanken", erklärt der Vorstandsvorsitzende Michael Erl. Bereits seit der Spielzeit 2019/21 ist Schiller beim SVD als Spielertrainer aktiv und wird dabei seit 2020 von Kompagnon Sammer unterstützt. Was beide bei den Rot-Weißen in dieser Zeit erreichten, macht die Deggenauer richtig stolz: zwei Meisterschaften, eine Saison in der Kreisliga und zwei Relegationsteilnahmen – der absolute Ausnahmezustand in jedem Jahr.

"Wir haben tatsächlich auch diese Saison noch nicht abgeschrieben. Natürlich wird es schwierig werden, aber wir wissen alle, dass der Sport manchmal die verrücktesten Geschichten schreibt und daher wollen wir auf jeden Fall mit einer guten Vorbereitung in die verbleibenden Spiele gehen", ergänzt Erl.



Johannes Sammer (am Ball) und Benjamin Schiller bleiben dem SV Deggenau erhalten. – Foto: Harry Rindler