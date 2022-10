Aus 1:4 mach 5:4: Die Aufholjagd des FC Löffingen Der Tabellenletzte feiert gegen Riedböhringen/Fützen den zweiten Saisonsieg

Was für eine Achterbahnfahrt! Die Fußballer des Bezirksligisten FC Löffingen boten am Samstag eine Partie fürs Vereinsgeschichtsbuch und besiegten die SG Riedböhringen/Fützen nach 1:4-Rückstand dank eines fulminanten Endspurts noch mit 5:4-Toren. Aufsteiger Hinterzarten erkämpfte zu Hause ein 2:2 gegen den SV Aasen, die Hölzlebrucker und der TuS Bonndorf mussten Niederlagen hinnehmen. Zeit zu verschnaufen bleibt nicht. An Allerheiligen steht ein kompletter Bezirksliga-Spieltag auf dem Programm.





SV Hölzlebruck - FC 07 Furtwangen 2:4 (0:3). "Wir haben das Spiel gemacht, Furtwangen die Tore", lautete das Fazit des Hölzlebrucker Trainers Tobias Urban. Gerade im ersten Durchgang nutzten die Gäste die individuellen Fehler des HSV gnadenlos aus. Trotz verschossenem Strafstoß schnupperten die Hölzlebrucker in der Schlussphase kurzzeitig am Ausgleich. "Doch dann ist uns wieder ein Fehler unterlaufen", ärgerte sich Urban, dessen Team trotz Aufholjagd am Ende mit leeren Händen dastand. Tore: 0:1 Takuete (6.), 0:2, 0:3 Fichter (26., 27.), 1:3, 2:3 Anjievschi (80., 81.), 2:4 Tavic (85.). SR: Bricke. Z: 200.



SV Geisingen - FC Bräunlingen 3:1 (2:0). Geisingen spielte sich zahlreiche Möglichkeiten heraus und veredelte diese zwei Mal zu einem Treffer. "Dass wir zur Pause nur 2:0 geführt haben, war aus Bräunlinger Sicht etwas schmeichelhaft", lobte SVG-Coach Stefan Pröhl den Auftritt seiner Elf. Der Treffer zum 3:0 nahm der Partie schließlich die Spannung, der Spielfluss geriet ins Stocken. Bräunlingen durfte nur noch den Anschlusstreffer bejubeln. Tore: 1:0, 2:0 Moser (39., 43.), 3:0 Federle (61.), 3:1 Schorpp (69.). SR: Schäper. Z: 100.



FC Löffingen - SG Riedböhringen/Fützen 5:4 (1:4). Wer dachte, dass die Partie mit der 4:1-Pausenführung für die Gäste gelaufen sei, sah sich im zweiten Abschnitt getäuscht. "Das war ein verrücktes Spiel", resümierte Löffingens Trainer Guido Hensler. "Meine Mannschaft war erst deutlich unterlegen, hat dann aber Spirit gezeigt und ausgeglichen." In einer wilden Schlussphase landete Löffingen tatsächlich noch den Heimdreier – auch dank eines überragenden Keepers Philip Satler und der Kaltschnäuzigkeit von Last-Minute-Torschütze Marco Kopp. Tore: 0:1 Schmid (6.), 1:1 Sulzmann (7.), 1:2 Hewer (10.), 1:3, 1:4 Celik (30., 40.), 2:4 Kopp (65.), 3:4 Baumann (72.), 4:4 Sulzmann (74.), 5:4 Kopp (90.+3). SR: Krämer. Z: 150.



DJK Villingen - FC Schonach 4:2 (2:1). Villingen legte los wie die Feuerwehr und ging schon nach wenigen Sekunden in Führung. Kurz vor der Pause kassierte die DJK eine Gelb-Rote Karte, wodurch sich die Spielkontrolle zu Gunsten der Gäste aus Schonach verlagerte – bis diese Mitte der zweiten Hälfte mit einem Mann weniger agieren mussten. "Danach waren wir klar spielbestimmend", konstatierte Villingens Trainer Walter Faletta. Tore: 1:0 Kärcher (1.), 1:1 Wölfle (10.), 2:1 Julei (25.), 2:2 Wölfle (73.), 3:2 Kärcher (86.), 4:2 Sakschewski (90.). SR: Haberbosch. Z: 300.



SG Neukirch-Gütenbach - FV Möhringen 1:3 (1:0). "In der ersten Halbzeit war es von beiden Seiten ein super Spiel", befand Eintracht-Trainer Uli Bärmann. Die SG stand gut und ging nicht unverdient in Führung, obwohl Möhringen die größeren Spielanteile besaß. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste die Partie durch Doppelpacker Maximilian Bell, der den Ball beim Ausgleich traumhaft in den Winkel jagte. "Letzten Endes geht der Sieg in Ordnung", musste auch Bärmann anerkennen. Tore: 1:0 Klausmann (10.), 1:1, 1:2 Bell (50., 53.), 1:3 Switalla (71.). SR: Heinrich. Z: 240.



FC Pfaffenweiler - TuS Bonndorf 2:0 (2:0). Pfaffenweiler brauchte zehn Minuten, um ins Spiel zu finden, setzte sich danach aber zunehmend in der Bonndorfer Hälfte fest. "Es hat die Präzision im letzten Drittel gefehlt", stellte FC-Coach Björn Schlageter fest. "Aber der Sieg geht in Ordnung." Gegen im zweiten Abschnitt in der Offensive harmlose Bonndorfer störte sich Schlageter mit Blick auf sein Ex-Team nur ein wenig daran, "dass wir die Angelegenheit deutlich früher hätten entscheiden müssen". Tore: 1:0 Herbst (16.), 2:0 Ohlhauser (45.). SR: Niggemeier. Z: 180.



SG Marbach/Rietheim - FV Tennenbronn 2:1 (1:0). In einer ausgeglichenen Partie gingen die Gastgeber mit einem Flankenball in Front. Tennenbronn konnte Mitte der zweiten Halbzeit per Standard ausgleichen und hätte die Partie kurz darauf drehen können, scheiterte aber am Aluminium. In der Nachspielzeit setzte Marbach schließlich den Lucky Punch, obwohl aus Sicht des Gästetrainers Sebastian von Au "ein Unentschieden gerechter gewesen wäre". Tore: 1:0 Richter (18.), 1:1 Moosmann (63.), 2:1 Effinger (90.). SR: Konegen. Z: 150.



SG Riedöschingen/Hondingen - FC Hochemmingen 3:0 (1:0). In einem zerfahrenen Spiel musste Hochemmingen auf Grund eines Platzverweises fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten. "Das hat uns aber trotzdem keine Spielkontrolle beschert", stellte SG-Trainer Jürgen Frank fest. Die Gäste blieben auch zu zehnt lange Zeit im Spiel und schnupperten am Ausgleich, erst mit dem Treffer zum 2:0 war die Partie zu Gunsten der Riedöschinger entschieden. Tore: 1:0 Müllek (26.), 2:0 Fendt (76.), 3:0 Zolg (90.). SR: Fresenborg. Z: 150.



SV Hinterzarten - SV Aasen 2:2 (2:2). "Bis zum 2:0 haben wir genialen Fußball gezeigt, aber danach kam ein Bruch", ordnete Hinterzartens Trainer Nurhan Ardiclik die Leistung seines Teams ein. Zwei "katastrophale Abwehrfehler" nutzte Aasen zum Ausgleich noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit hatten beide Seiten Chancen auf den Sieg, kurz vor dem Abpfiff vergab Hinterzarten die aussichtsreiche Chance per Elfmeter. Tore: 1:0, 2:0 Misic (20., 22.), 2:1 Fischerkeller (44.), 2:2 King (45.). SR: Wursthorn. Z: 100.







Dienstag, 1. November, 15 Uhr: FV Tennenbronn – SV Hölzlebruck, SG Riedböhringen/Fützen – DJK Villingen, FC Bräunlingen – FC Löffingen, FC Hochemmingen – SV Geisingen, SV Aasen – SG Riedöschingen/Hondingen, FC Furtwangen – SV Hinterzarten, TuS Bonndorf – SG Marbach/Rietheim, FV Möhringen – FC Pfaffenweiler, FC Schonach – SG Neukirch-Gütenbach.