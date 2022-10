Aus 0:6 mach 8:6: Marvin Stark erzählt das historische Comeback nach Der VfL Benrath III hat beim MSV Düsseldorf wahrscheinlich Sportgeschichte geschrieben und in der Kreisliga C nach einem 0:6-Rückstand noch gewonnen. Trainer Marvin Stark erzählt die Partie nach.

Der VfL Benrath III hat eines der größten Comebacks in der deutschen Fußball-Geschichte geschafft. Nach einem 0:6-Rückstand zur Halbzeit schaffte die Mannschaft von Marvin Stark tatsächlich noch die Wende und feierte einen surrealen 8:6-Erfolg in der Kreisliga C beim fairen und guten Gastgeber MSV Düsseldorf III. Bei FuPa Niederrhein spricht der Trainer über ein Spiel, das er wohl niemals vergessen wird.

Du möchtest der FuPa-Redaktion eine ähnliche Geschichte erzählen? Dann schreibe gerne eine E-Mail an fupa@rp-digital.de

Wie historisch dieses Spiel gewesen ist, zeigt ein Blick in die Medien. Nachdem FuPa zuerst über das irre Spiel der Quali-Gruppe 5 der Düsseldorfer Kreisliga C berichtet hatte, griffen auch bundesweite Medien wie der Kicker oder das Sportmedium "FUMS" dieses Fußball-Wunder auf.

Coach Stark, der als Torhüter selbst zwischen den Pfosten stand und somit zur Halbzeit als Spieler wie Trainer gefragt war, lässt hier die Partie Revue passieren. Dabei taucht er immer wieder in verschiedene Momente des Spiels ab, denn diese Erlebnisse sind für ihn und seine Mitstreiter prägend gewesen.

Auch wenn nicht jeder Sportler ein Comeback in dieser Größenordnung geschafft hat oder jemals realisieren wird, nimmt die Nacherzählung des Trainers, der im ersten Durchgang auch nicht fehlerfrei agierte, jeden mit. Er berichtet über verschiedene Aspekte, die Unterstützung von außen, das perfekte Match eines Spielers, der sein sportliches Comeback nach einer Verletzung feierte, und über die große Geste eines Gegners.

So hat Marvin Stark das historische Benrath-Comeback erlebt - im Wortlaut

Bereits unter der Woche hatten wir mit etlichen Ausfällen zu kämpfen, denn die Erkältungswelle hat zugschlagen. Aufgrund der vielen Absagen musste auch das Training am Freitag abgesagt werden. Diese Absagen waren auch der Grund, warum ich mich selbst aufstellen musste. Zum Spieltag meldeten sich dann ein paar Kicker wieder zurück, sodass wir wenigstens 13 Spieler waren.

Das Spiel begann für uns nicht schlecht, wir hatten die ersten fünf bis zehn Minuten die Kontrolle über das Spiel und wenn wir den ein oder anderen Pass besser gesetzt hätten, hätten wir sogar in Führung gehen können.Spätestens mit dem ersten Gegentor, an dem ich eine kleine Mitschuld habe, verloren wir als Mannschaft komplett die Fassung. Jeder Ball landete beim Gegner, es wurde nur noch lang gespielt und unsere körperliche Einsatzbereitschaft war gleich null! Aufgrund dessen fingen wir uns folgerichtig alle fünf Minuten ein Tor nach dem anderen, bis es zur Halbzeit dann 0:6 aus unserer Sicht stand.

Sachlich den Ton getroffen

Als Spieler und Torhüter sehr bitter, da ich selbst auch beim dritten Gegentor nicht gut aussah, doch als Trainer nochmal eine andere Hausnummer. Die Frage, die man sich natürlich stellt: „Was sage ich den Jungs jetzt in der Kabine?“ Am liebsten hätte ich wild um mich gebrüllt, da solch eine Leistung natürlich inakzeptabel war! Doch ich entschied mich für eine relativ ruhige und sachliche Ansprache, weil ich keinen Sinn darin sah, jetzt noch auf die Mannschaft draufzuhauen. Ich verlangte von den Jungs, Charakter zu zeigen und das Ergebnis auszublenden. Quasi ein Restart bei 0:0. Ehrlicherweise hatte ich zu diesem Zeitpunkt, genau wie viele meiner Spieler, eher im Kopf, dass das hier heute zweistellig für den Gegner ausgehen wird. Wir wechselten in der Pause einmal und stellten auf eine Dreierkette und zwei Stürmer um.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FUMS (@fums_magazin)

Und plötzlich läuft der Hase



Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten wir dann von Anfang an eine andere Körpersprache und auch die Umstellungen griffen sofort. Mit dem ersten Tor, kurz nach der Halbzeit, änderte sich dann die ganze Dynamik des Spiels. Der Gegner hat wohl nicht mehr damit gerechnet, dass wir nochmal alles reinwerfen würden und so erzielten wir das 1:6, 2:6 und das 3:6 in innerhalb von fünf Minuten. In den darauffolgenden 15 Minuten versuchte der Gegner immer wieder, sein Spiel nach vorne zu suchen, doch all das, was in Halbzeit eins schlecht lief, funktionierte in der zweiten Hälfte plötzlich. Spätestens mit dem 4:6 kam in allen Köpfen an, dass hier noch etwas möglich ist. Unsere mitgereisten Teamkollegen und Zuschauer pushten unsere Mannschaft immer wieder nach vorne und unterstützen sie von außen.



Nachdem Anschlusstreffer zum 5:6 wechselten wir dann zum zweiten Mal. Kevin Otto, der sich noch ein Jahr zuvor auf derselben Anlage einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte und seitdem kein Spiel mehr für unsere Mannschaft bestritt, feierte sein Comeback und knipste nach nur wenigen Minuten zum Ausgleich. Von hinten fühlte sich das Ganze sehr surreal an und ich traute dem Braten auch noch nicht so ganz, es waren noch knapp zehn Minuten zu spielen und jetzt könnte jeder Aktion entscheidend sein. Die Nervosität, die ich hinten verspürte, war bei meinen Jungs absolut nicht vorhanden. Von den drei Männern hinten, die alles wegverteidigten, über das Mittelfeld, das nie nachgab und unseren treffsicheren Schützen – alle wollten jetzt den Bock umstoßen.

Otto, der weiße Brasilianer

Und da an diesem Tag alles möglich schien, erzielte Kevin Otto mit einem sehenswerten Treffer (gleiches Tor wie einst Ronaldinho im Barca-Dress gegen Chelsea) den Führungstreffer zum 7:6. Selbst die Mannschaften, die nach uns spielen sollten, unterbrachen ihre Aufwärmprogramme und feierten unsere Mannschaft. Noch den Torschützen unter sich begraben, mahnte ich meine Mannschaft weiterhin zur Vorsicht, da das Spiel noch nicht beendet war. Mit dem folgenden 8:6, kurz vor Schluss, war der Deckel endgültig drauf und auch meine Anspannung wie Nervosität verschwanden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von VfL Benrath 06 e.V. (@vflbenrath)





So wirklich glauben konnte das ganze keiner von uns und das Grinsen bekamen wir alle an diesem Tag auch nicht mehr aus unseren Gesichtern. Ich möchte aber auch das Verhalten des Gegners hervorheben, welcher sich zu jedem Zeitpunkt der Partie sehr fair verhalten hat! Auch der Schiedsrichter, welcher durch den MSV gestellt wurde, pfiff neutral und vernünftig, was nicht selbstverständlich ist, da haben wir in dieser Saison schon leider andere Erfahrungen gesammelt.