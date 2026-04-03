 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Aus 0:3 mach 4:3: Eibergs Wahnsinn in der Schlussphase

Preußen Eiberg sammelte drei verloren geglaubte Punkte ein, Alemannia Essen bleibt aber auf den Fersen. In Gruppe 1 ist der SV Borbeck dank eines Kantersieges oben dran.

von Markus Becker · 03.04.2026, 01:04 Uhr · 0 Leser
Preußen Eiberg bewahrt den Vorsprung auf Alemannia Essen.
Preußen Eiberg bewahrt den Vorsprung auf Alemannia Essen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Der SV Borbeck nimmt den Kontakt zum Spitzenduo aus Türkiyempor Essen und AL-ARZ Libanon auf. Dank eines 7:2-Erfolgs gegen die SF Altenessen ist der Aufsteiger inmitten der absoluten Spitzenteams. DKSV Helene Essen sammelte drei wichtige Zähler im Abstiegskampf.

In Gruppe 2 scheint Preußen Eiberg Gefallen an Spektakel gefunden zu haben. Gegen den TuS Essen-West stand der Tabellenführer zur Halbzeit mit 0:3 im Rückstand, drehte die Geschichte mit einer Schlussoffensive aber noch komplett in einen 4:3-Sieg. Auch Alemannia Essen musste zittern, behauptete sich aber mit einem 3:2-Sieg gegen die TGD Essen-West.

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So läuft der 22. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Mi., 01.04.2026, 19:00 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
3
3
Abpfiff

Gleich zu Beginn setzte es einen frühen Doppelschlag der Altenessener durch David Lucic (3.) und Adrian Kadrijaj (12.). Türkiyemspor fand in dieser Phase nicht richtig ins Spiel und hatte auch noch reichlich Dusel, dass Eldor Gashi nicht den dritten Treffer nachlegte (30.). "Da hätten wir schon ein Stück weit den Sack zumachen können oder wir wären zumindest auf einem sehr guten Weg gewesen", rekapitulierte DJK-Trainer Jörg Dohmann bei der WAZ. Es sollte in die andere Richtung gehen. Auch Türkiyempsor schlug innerhalb kürzester Zeit zweifach zu. Berkan Kiris (39.) und ein satter Abschluss von Onur Caparlar (41.) sorgten für Gleichstand vor dem Halbzeitpfiff.

Nach dem Seitenwechsel zunächst das gleiche Bild. Lucic nutze eine defensive Unaufmerksamkeit der Gäste für die erneute Führung (47.), die Emre Ayan mit seinem 32. Saisontreffer - diesmal vom Elfmeterpunkt - wieder egalisierte. In der Schlussphase gingen beide Seiten kein wesentliches Risiko mehr, den Punkt hatten sich die Kontrahenten unter dem Strich jeweils auch verdient. Nach dem emotionalen Topspiel vom Sonntag könnte Al-ARZ also wieder auf Schlagdistanz heranrücken. So weiß auch Türkiyempsor-Coach Hasan Fidan, dass es am Ende richtig eng werden könnte: "Der eine Punkt kann am Ende noch ganz, ganz wichtig sein. Wir gucken jetzt einfach von Spiel zu Spiel, dass wir weiter unsere Punkte holen und oben bleiben."

Mi., 01.04.2026, 19:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
1
5
Abpfiff

TuSEM lebt noch. So dürfte man zumindest die Form des Aufsteigers beschreiben, der nach zwei Siegen in Folge wieder auf Tuchfühlung mit dem rettenden Ufer kommt. Umso beeindruckender überrannten die Gäste die tabellarisch klar favorisierte SGS. Schon nach etwas über eine halben Stunde war die Partie durch Treffer von Luca Klimmeck (8.), Kjell Kaufmann (12.) und Rico Zölzer (35.) nahezu entschieden. Die SGS kam kurz nach Seitenwechsel zwar durch Philipp Schürmann wieder ran (53.), TuSEM ließ schlussendlich aber nichts anbrennen und sorgte gar durch weitere Treffer von Kaufmann (65.) und Klimmeck (72.) für klare Verhältnisse.

Mi., 01.04.2026, 18:30 Uhr
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
1
0
Abpfiff

Der FC Saloniki zementiert weiterhin seinen Platz im Tabellenmittelfeld. In einem größtenteils ausgeglichen Spiel, wo beide Seiten jeweils bessere Phasen verbuchten, entscheidet der goldene Treffer von Ioannis Ketsatis (79.) die Partie zugunsten der Hausherren. Für beide Mannschaften ist der Zug zum oberen Drittel wohl schon abgefahren, ernsthafte Abstiegssorgen bestehen aber auch nicht.

Do., 02.04.2026, 18:30 Uhr
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
7
2
Abpfiff

Der SV Borbeck hängt dem Spitzenduo nun zunehmend im Nacken. Gegen die SF Altenessen entschied besonders eine furiose zweite Hälfte mit fünf Treffern zugunsten des SVB. Kai und Dustin Hoffmann waren für vier Treffer beim 7:2 verantwortlich. Für Altenessen rückt die Abstiegszone immer näher, unterdessen kann Borbeck in den kommenden Wochen frei aufspielen und vielleicht sogar den Druck nach oben erhöhen.

Do., 02.04.2026, 18:45 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
2
6
Abpfiff

Als in der 28. Spielminute durch den Treffer von Justin-Marcus Michels bereits eine 4:0-Führung zugunsten der Schwalben feststand, durfte Karnap einen bösen Abend erwarten. In der Folge hielten sich die Kontrahenten in Sachen Torerfolge allerdings die Waage. Jeweils zwei Treffer lassen das Ergebnis aus FCK-Sicht nicht allzu verheerend aussehen.

Do., 02.04.2026, 18:45 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
1
2
Abpfiff

Helene macht Meter. Der Doppelpack von Malek El Chaabi (19., 55.) drehten den anfänglichen Rückstand durch Ben Lange (5.) erfolgreich um. DKSV steckt für den Moment zwar weiter auf einem Abstiegsrang fest, könnten diesen aber schon am kommenden Spieltag abgeben.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
1
2
Abpfiff

Wie im Hinspiel musste sich der ESC Preußen schlussendlich knapp mit 1:2 geschlagen geben. Dabei kamen die Hausherren auch trotz Platzverweis gegen Nico Floretti (74.) und Zwei-Tore-Rückstand heran. Ben Geiermann ließ Hoffnungen noch einmal aufflammen. Für Punkte sollte es dennoch nicht reichen.

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

23. Spieltag
12.04.26 SuS Haarzopf II - FC Stoppenberg
12.04.26 RuWa Dellwig - AL-ARZ Libanon
12.04.26 SpVg Schonnebeck II - SV Borbeck
12.04.26 Sportfreunde Altenessen - FC Saloniki Essen
12.04.26 DKSV Helene Essen - SG Essen-Schönebeck II
12.04.26 Türkiyemspor Essen - Essener SC Preußen
12.04.26 TuSEM Essen 1926 II - FC Karnap 07/27

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So läuft der 22. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

Mi., 01.04.2026, 19:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
3
1
Abpfiff

Im Sechs-Punkte-Spiel des Tabellenkellers verschaffte sich Mintard etwas Luft nach unten, profitierte dabei aber auch wesentlich vom Einsatz von Ex-Oberligaspieler Mathias Lierhaus, der gleich alle drei Treffer der Hausherren erzielte (19., 62., 81). Somit bleibt Rellinghausen unter dem Strich, wird für den restlichen Saisonverlauf aber noch lange nicht die Füße hochlegen können.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
2
3
Abpfiff

Zwei Mal verkürzte die TGD infolge eines Zwei-Tore-Vorsprungs, schlussendlich aber ohne zählbare Ausbeute. Für die Alemannia überzeugte Kwabena Fobiri mit einem Doppelpack (29., 57.), der den Rückstand auf Preußen Eiberg weiter aufrechthält.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
3
4
Abpfiff

Unfassbar! Auf Seiten des TuS schien ein lupenreiner Hattrick von Seokkyoung Yoo kurz vor Halbzeitpfiff (40., 45.+1, 45.+3) für den vermeintlichen Knockout des Tabellenführers. Doch weit gefehlt: Eiberg mobilisierte tatsächlich noch einmal alle Kräfte und kam wieder zurück ins Spiel. Jona-Philipp Henseler (88.) und Bartos Dykiel (90.) machten den Wahnsinn in der Schlussphase perfekt und sicherten Eiberg drei unverhoffte Punkte.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
1
2
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
5
2
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 19:15 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
3
3
Abpfiff
+Video

Do., 02.04.2026, 18:30 Uhr
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
0
3
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 19:15 Uhr
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
4
1
Abpfiff
+Video

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

23. Spieltag
12.04.26 DJK Adler Union Frintrop II - TuS Holsterhausen
12.04.26 ESC Rellinghausen II - Teutonia Überruhr
12.04.26 Bader SV 91 II - SC Frintrop 05/21
12.04.26 NK Croatia Essen - FSV Kettwig
12.04.26 Alemannia Essen - TuS Essen-West 81
12.04.26 Preußen Eiberg - DJK Blau-Weiß Mintard II
12.04.26 SuS Niederbonsfeld - TGD Essen-West
12.04.26 SV Leithe - Fortuna Bredeney

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