Aus 0:3 mach 4:3: Eibergs Wahnsinn in der Schlussphase

Preußen Eiberg bewahrt den Vorsprung auf Alemannia Essen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

In Gruppe 2 scheint Preußen Eiberg Gefallen an Spektakel gefunden zu haben. Gegen den TuS Essen-West stand der Tabellenführer zur Halbzeit mit 0:3 im Rückstand, drehte die Geschichte mit einer Schlussoffensive aber noch komplett in einen 4:3-Sieg. Auch Alemannia Essen musste zittern, behauptete sich aber mit einem 3:2-Sieg gegen die TGD Essen-West.

Der SV Borbeck nimmt den Kontakt zum Spitzenduo aus Türkiyempor Essen und AL-ARZ Libanon auf. Dank eines 7:2-Erfolgs gegen die SF Altenessen ist der Aufsteiger inmitten der absoluten Spitzenteams. DKSV Helene Essen sammelte drei wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

________________

So läuft der 22. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Gleich zu Beginn setzte es einen frühen Doppelschlag der Altenessener durch David Lucic (3.) und Adrian Kadrijaj (12.). Türkiyemspor fand in dieser Phase nicht richtig ins Spiel und hatte auch noch reichlich Dusel, dass Eldor Gashi nicht den dritten Treffer nachlegte (30.). "Da hätten wir schon ein Stück weit den Sack zumachen können oder wir wären zumindest auf einem sehr guten Weg gewesen", rekapitulierte DJK-Trainer Jörg Dohmann bei der WAZ. Es sollte in die andere Richtung gehen. Auch Türkiyempsor schlug innerhalb kürzester Zeit zweifach zu. Berkan Kiris (39.) und ein satter Abschluss von Onur Caparlar (41.) sorgten für Gleichstand vor dem Halbzeitpfiff.

Nach dem Seitenwechsel zunächst das gleiche Bild. Lucic nutze eine defensive Unaufmerksamkeit der Gäste für die erneute Führung (47.), die Emre Ayan mit seinem 32. Saisontreffer - diesmal vom Elfmeterpunkt - wieder egalisierte. In der Schlussphase gingen beide Seiten kein wesentliches Risiko mehr, den Punkt hatten sich die Kontrahenten unter dem Strich jeweils auch verdient. Nach dem emotionalen Topspiel vom Sonntag könnte Al-ARZ also wieder auf Schlagdistanz heranrücken. So weiß auch Türkiyempsor-Coach Hasan Fidan, dass es am Ende richtig eng werden könnte: "Der eine Punkt kann am Ende noch ganz, ganz wichtig sein. Wir gucken jetzt einfach von Spiel zu Spiel, dass wir weiter unsere Punkte holen und oben bleiben."

TuSEM lebt noch. So dürfte man zumindest die Form des Aufsteigers beschreiben, der nach zwei Siegen in Folge wieder auf Tuchfühlung mit dem rettenden Ufer kommt. Umso beeindruckender überrannten die Gäste die tabellarisch klar favorisierte SGS. Schon nach etwas über eine halben Stunde war die Partie durch Treffer von Luca Klimmeck (8.), Kjell Kaufmann (12.) und Rico Zölzer (35.) nahezu entschieden. Die SGS kam kurz nach Seitenwechsel zwar durch Philipp Schürmann wieder ran (53.), TuSEM ließ schlussendlich aber nichts anbrennen und sorgte gar durch weitere Treffer von Kaufmann (65.) und Klimmeck (72.) für klare Verhältnisse.

Der FC Saloniki zementiert weiterhin seinen Platz im Tabellenmittelfeld. In einem größtenteils ausgeglichen Spiel, wo beide Seiten jeweils bessere Phasen verbuchten, entscheidet der goldene Treffer von Ioannis Ketsatis (79.) die Partie zugunsten der Hausherren. Für beide Mannschaften ist der Zug zum oberen Drittel wohl schon abgefahren, ernsthafte Abstiegssorgen bestehen aber auch nicht.

Der SV Borbeck hängt dem Spitzenduo nun zunehmend im Nacken. Gegen die SF Altenessen entschied besonders eine furiose zweite Hälfte mit fünf Treffern zugunsten des SVB. Kai und Dustin Hoffmann waren für vier Treffer beim 7:2 verantwortlich. Für Altenessen rückt die Abstiegszone immer näher, unterdessen kann Borbeck in den kommenden Wochen frei aufspielen und vielleicht sogar den Druck nach oben erhöhen.

Als in der 28. Spielminute durch den Treffer von Justin-Marcus Michels bereits eine 4:0-Führung zugunsten der Schwalben feststand, durfte Karnap einen bösen Abend erwarten. In der Folge hielten sich die Kontrahenten in Sachen Torerfolge allerdings die Waage. Jeweils zwei Treffer lassen das Ergebnis aus FCK-Sicht nicht allzu verheerend aussehen.

Helene macht Meter. Der Doppelpack von Malek El Chaabi (19., 55.) drehten den anfänglichen Rückstand durch Ben Lange (5.) erfolgreich um. DKSV steckt für den Moment zwar weiter auf einem Abstiegsrang fest, könnten diesen aber schon am kommenden Spieltag abgeben.

Wie im Hinspiel musste sich der ESC Preußen schlussendlich knapp mit 1:2 geschlagen geben. Dabei kamen die Hausherren auch trotz Platzverweis gegen Nico Floretti (74.) und Zwei-Tore-Rückstand heran. Ben Geiermann ließ Hoffnungen noch einmal aufflammen. Für Punkte sollte es dennoch nicht reichen.

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

23. Spieltag

12.04.26 SuS Haarzopf II - FC Stoppenberg

12.04.26 RuWa Dellwig - AL-ARZ Libanon

12.04.26 SpVg Schonnebeck II - SV Borbeck

12.04.26 Sportfreunde Altenessen - FC Saloniki Essen

12.04.26 DKSV Helene Essen - SG Essen-Schönebeck II

12.04.26 Türkiyemspor Essen - Essener SC Preußen

12.04.26 TuSEM Essen 1926 II - FC Karnap 07/27

________________

So läuft der 22. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

Im Sechs-Punkte-Spiel des Tabellenkellers verschaffte sich Mintard etwas Luft nach unten, profitierte dabei aber auch wesentlich vom Einsatz von Ex-Oberligaspieler Mathias Lierhaus, der gleich alle drei Treffer der Hausherren erzielte (19., 62., 81). Somit bleibt Rellinghausen unter dem Strich, wird für den restlichen Saisonverlauf aber noch lange nicht die Füße hochlegen können.

Zwei Mal verkürzte die TGD infolge eines Zwei-Tore-Vorsprungs, schlussendlich aber ohne zählbare Ausbeute. Für die Alemannia überzeugte Kwabena Fobiri mit einem Doppelpack (29., 57.), der den Rückstand auf Preußen Eiberg weiter aufrechthält.

Unfassbar! Auf Seiten des TuS schien ein lupenreiner Hattrick von Seokkyoung Yoo kurz vor Halbzeitpfiff (40., 45.+1, 45.+3) für den vermeintlichen Knockout des Tabellenführers. Doch weit gefehlt: Eiberg mobilisierte tatsächlich noch einmal alle Kräfte und kam wieder zurück ins Spiel. Jona-Philipp Henseler (88.) und Bartos Dykiel (90.) machten den Wahnsinn in der Schlussphase perfekt und sicherten Eiberg drei unverhoffte Punkte.

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

23. Spieltag

12.04.26 DJK Adler Union Frintrop II - TuS Holsterhausen

12.04.26 ESC Rellinghausen II - Teutonia Überruhr

12.04.26 Bader SV 91 II - SC Frintrop 05/21

12.04.26 NK Croatia Essen - FSV Kettwig

12.04.26 Alemannia Essen - TuS Essen-West 81

12.04.26 Preußen Eiberg - DJK Blau-Weiß Mintard II

12.04.26 SuS Niederbonsfeld - TGD Essen-West

12.04.26 SV Leithe - Fortuna Bredeney

____

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: