Aus 0:3 ein 5:4 in der Oberliga: "Wahnsinnige Mentalität gezeigt"

Die Begegnung beim Karlsruher SC II entwickelte sich von Beginn an zu einer echten Torparty. Früh gerieten die Gäste ins Hintertreffen, als Jassin Manai in der 2. Minute das 1:0 für Karlsruhe erzielte. Nur zwei Minuten später erhöhte Niklas Behr in der 4. Minute auf 2:0, ehe Devin Sür in der 16. Minute sogar den dritten Treffer für die Hausherren nachlegte. Trotz des bitteren Spielstands ließ sich der Gast aus Holzhausen nicht beirren. In der 21. Minute traf Tim Steinhilber per Foulelfmeter zum 3:1 und brachte die Hoffnung zurück. Als Henry Seeger in der 31. Minute auf 3:2 verkürzte, war die Partie wieder völlig offen.

Co-Trainer Sandro Bossert blickt gegenüber FuPa auf die nervenaufreibenden ersten 45 Minuten zurück und betont, dass der FC Holzhausen keineswegs chancenlos agierte: „Ein Spiel, bei dem beide Mannschaften von Minute 1 an auf Sieg spielten. Wir hatten – auch wenn es sich ergebnistechnisch nicht so liest – nicht das Gefühl, schlecht ins Spiel gestartet zu sein. Im Gegenteil: Wir hatten die erste gute Chance, in Führung zu gehen. Und dennoch stand es nach 12 Minuten 0:3 aus unserer Sicht. Es war weiter Vollgasfußball und wir konnten noch vor der Halbzeit auf 2:3 verkürzen – dadurch natürlich ein offenes Spiel für uns.“

Große Wende nach dem Seitenwechsel

Auch nach dem Wiederanpfiff erlebten die 193 Zuschauer ein hochemotionales Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 60. Minute schlug erneut Tim Steinhilber zu und erzielte mit seinem Treffer den 3:3-Ausgleich. Der Schwung lag nun komplett beim Aufsteiger: Jovan Djermanovic drehte das Match in der 69. Minute mit dem 3:4 vollends zu Gunsten des FC Holzhausen, ehe Lars Czerwonka in der 81. Minute auf 3:5 erhöhte. In einer dramatischen Schlussphase gelang Nico Engel in der Nachspielzeit (90.+4) noch der Anschlusstreffer zum 4:5 für den Karlsruher SC II. Zudem gab es in den letzten Minuten noch jeweils einen Alutreffer auf beiden Seiten.

Stolz auf den gezeigten Charakter

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Sandro Bossert stolz auf den kämpferischen Auftritt und den verdienten Lohn der Mannschaft: „Nach der Halbzeit gab es wieder Chancen auf beiden Seiten. Nach unserem 3:3 ist dann das Spiel auf unsere Seite gekippt und wir konnten das 4:3 und 5:3 nachlegen. In dieser Phase waren wir extrem griffig und dominant, bis es in die Schlussphase ging. Nach dem 5:4 von Karlsruhe gab es noch jeweils einen Alutreffer auf beiden Seiten. Ich finde, wir haben aufgrund der zweiten Hälfte verdient gewonnen und wieder einmal hat die Mannschaft wahnsinnige Mentalität gezeigt und einen 0:3-Rückstand noch gedreht.“