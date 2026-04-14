Aus 0:2 mach 6:2 - Bayern Hof mit Machtdemonstration

Grund zum Feiern hat die Spielvereinigung Bayern Hof nach dem 6:2-Heimsieg gegen den TSV Kornburg. – Foto: Mario Wiedel

Am Dienstagabend standen in der Bayernliga Nord drei Nachholpartien auf dem Programm. Die Begegnung zwischen Bamberg und Neumarkt endete nach einem vergebenen Elfmeter mit einem 1:1-Unentschieden. Währenddessen gelang sowohl dem TSV Neudrossenfeld als auch der SpVgg Bayern Hof eine eindrucksvolle Aufholjagd.



Im Duell zwischen Bamberg und Neumarkt gab es letztlich keinen Sieger. Beide Teams trennten sich nach einer umkämpften Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Dabei hatten die Gäste aus Neumarkt bereits vor dem Seitenwechsel die große Chance zur Führung: In der 22. Minute vergaben sie jedoch einen Elfmeter und ließen damit eine frühe Führung liegen. Nach der Pause gingen stattdessen die Gastgeber in Front. Schmitt traf in der 56. Minute zur Führung für Bamberg. Der Aufstiegskandidat aus Neumarkt ließ sich davon jedoch nicht beirren und kam in der 75. Minute zum verdienten Ausgleich, der gleichzeitig den Endstand markierte. Im Duell zwischen Bamberg und Neumarkt gab es letztlich keinen Sieger. Beide Teams trennten sich nach einer umkämpften Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Dabei hatten die Gäste aus Neumarkt bereits vor dem Seitenwechsel die große Chance zur Führung: In der 22. Minute vergaben sie jedoch einen Elfmeter und ließen damit eine frühe Führung liegen. Nach der Pause gingen stattdessen die Gastgeber in Front. Schmitt traf in der 56. Minute zur Führung für Bamberg. Der Aufstiegskandidat aus Neumarkt ließ sich davon jedoch nicht beirren und kam in der 75. Minute zum verdienten Ausgleich, der gleichzeitig den Endstand markierte. Sascha Dorsch (Vorstandssprecher FC Eintracht Bamberg): „Ich finde, wir haben insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht. Den Jungs kann ich keinen Vorwurf machen. Wir hatten unsere Möglichkeiten, müssen aber auch fair sein: Am Schluss hatte Neumarkt ebenfalls noch eine große Chance. In der Summe ist das Unentschieden deshalb wahrscheinlich irgendwo gerecht. Wir hatten mit Sicherheit mehr Spielanteile, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber wenn man daraus kein Tor macht, reicht es am Ende eben nicht für einen Sieg. Insofern ist es schade für uns, weil wir uns mehr erhofft hatten. Trotzdem kein Vorwurf an die Jungs.“

Sven Zurawka (Trainer ASV Neumarkt): „Es war ein sehr intensives Spiel mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Beide Mannschaften waren am Ende total platt. Insgesamt war es ein sehr gutes Bayernligaspiel auf hohem Niveau mit guten Chancen auf beiden Seiten. Unterm Strich ist es ein gerechtes Unentschieden. Mit unseren Möglichkeiten am Ende hätten wir die Partie aber auch gewinnen können. Insgesamt nehmen wir die positive Reaktion mit und wollen am Freitag gegen Cham wieder drei Punkte holen.“



Der TSV Neudrossenfeld hat beim Würzburger FV einen Auswärtssieg eingefahren und dabei Moral bewiesen. Trotz eines Zwei-Tore-Rückstands zur Halbzeit setzten sich die Gäste am Ende verdient durch. Die Hausherren erwischten zunächst jedoch den besseren Start: Wagner brachte den Würzburger FV in der 30. Minute in Führung, ehe Krautschneider kurz vor der Pause (43.) auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Neudrossenfeld hingegen deutlich verbessert. Peeters verkürzte in der 51. Minute und leitete damit die Aufholjagd ein. Hümmer (61.) und Hrgota (72.) sorgten schließlich mit ihren Treffern für die Wende, ehe Hümmer mit seinem zweiten Treffer der Partie in der Nachspielzeit den Endstand herstellte. Der TSV Neudrossenfeld schiebt sich durch den Sieg in der Tabelle einen Platz nach oben und überholt dabei den TSV Kornburg.

Andreas Baumer (Trainer TSV Neudrossenfeld): „Nach einer ersten Halbzeit, in der wir durch zwei Fehler mit 0:2 in Rückstand geraten sind, hat die Mannschaft im zweiten Durchgang eine starke Moral bewiesen und sich für eine überzeugende Leistung belohnt. Ich bin ungemein stolz darauf, wie wir gegen einen formstarken Gegner einen absolut verdienten Sieg eingefahren haben.“