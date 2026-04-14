Aus 0:2 mach 6:2 - Bayern Hof mit Machtdemonstration

Am Dienstagabend standen in der Bayernliga Nord drei Nachholpartien auf dem Programm. Die Begegnung zwischen Bamberg und Neumarkt endete nach einem vergebenen Elfmeter mit einem 1:1-Unentschieden. Währenddessen gelang sowohl dem TSV Neudrossenfeld als auch der SpVgg Bayern Hof eine eindrucksvolle Aufholjagd.
Sascha Dorsch (Vorstandssprecher FC Eintracht Bamberg): „Ich finde, wir haben insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht. Den Jungs kann ich keinen Vorwurf machen. Wir hatten unsere Möglichkeiten, müssen aber auch fair sein: Am Schluss hatte Neumarkt ebenfalls noch eine große Chance. In der Summe ist das Unentschieden deshalb wahrscheinlich irgendwo gerecht. Wir hatten mit Sicherheit mehr Spielanteile, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber wenn man daraus kein Tor macht, reicht es am Ende eben nicht für einen Sieg. Insofern ist es schade für uns, weil wir uns mehr erhofft hatten. Trotzdem kein Vorwurf an die Jungs.“
Sven Zurawka (Trainer ASV Neumarkt): „Es war ein sehr intensives Spiel mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Beide Mannschaften waren am Ende total platt. Insgesamt war es ein sehr gutes Bayernligaspiel auf hohem Niveau mit guten Chancen auf beiden Seiten. Unterm Strich ist es ein gerechtes Unentschieden. Mit unseren Möglichkeiten am Ende hätten wir die Partie aber auch gewinnen können. Insgesamt nehmen wir die positive Reaktion mit und wollen am Freitag gegen Cham wieder drei Punkte holen.“
Andreas Baumer (Trainer TSV Neudrossenfeld): „Nach einer ersten Halbzeit, in der wir durch zwei Fehler mit 0:2 in Rückstand geraten sind, hat die Mannschaft im zweiten Durchgang eine starke Moral bewiesen und sich für eine überzeugende Leistung belohnt. Ich bin ungemein stolz darauf, wie wir gegen einen formstarken Gegner einen absolut verdienten Sieg eingefahren haben.“
Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet, haben nach 15 Minuten 2:0 geführt, das Spiel zunächst kontrolliert und gute Tore erzielt. Zu diesem Zeitpunkt hatte jeder das Gefühl, dass wir die Begegnung im Griff haben. Dann ist Hof allerdings zurückgekommen, hat den Anschluss und den Ausgleich erzielt. Mit dem 2:2 zur Halbzeit haben wir das Spiel bereits aus der Hand gegeben. In der zweiten Halbzeit haben wir nahezu alle wichtigen Zweikämpfe verloren und wurden von Hof konsequent ausgekontert. Das Ergebnis ist am Ende ein deutliches und enttäuschendes, das so nicht zu akzeptieren ist. Jetzt gilt es, das Spiel schnell aufzuarbeiten, die Gründe im Training zu besprechen und den Blick nach vorne zu richten. Am Freitag wollen wir ein anderes Gesicht zeigen.“