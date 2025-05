Aus 0:2 mach 5:2: Concordia-Frauen schlagen den Spitzenreiter!

Der Start in die Partie verlief zunächst desaströs: Concordias Defensive verteilte zwei Geschenke an die Gäste, die diese dankbar annahmen. So stand es bereits nach 14 Minuten 0:2 für den Spitzenreiter, obwohl auch schon zu Beginn Emsbüren eigentlich mehr vom Spiel hatte.

Schwarz-Gelb blieb am Drücker: Lotta Spies erhöhte in der in der 78. Minute auf 4:2: Sie tackerte die Kugel per Freistoß mit links präzise in den rechten oberen Giebel.

Für die endgültige Entscheidung sorgte Lotta Tiebel mit dem 5:2 (88').

Der wohl stärkste spielerische und kämpferische Auftritt unserer ersten Frauenmannschaft in der Rückrunde mit mehreren fantastischen Toren sorgte beim Publikum für viel Begeisterung.

BW Lohne musste mit der Niederlage die Tabellenführung an den TV Jahn Delmenhorst abgeben. Concordia bleibt auf Platz 4 der Landesliga-Tabelle.

Weiter geht es für die Concordia-Frauen bereits am Donnerstag (22.05., 19.15 Uhr) mit dem Nachholspiel bei der SG Bohmte. Am Sonntag (25.05., 12.15 Uhr) folgt dann das nächste Heimspiel gegen den 1. FC Ohmstede aus Oldenburg.

Vielen Dank an Madlen und Birgit für den Grillservice, unsere zweite Herrenmannschaft für den Getränkeverkauf, Matze Drees für die fabelhaften Fotos und an alle 120 Zuschauer für den überragenden Support!