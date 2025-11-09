Aus 0:2 mach 5:2

Für Außenstehende dürfte der Blick auf das Spiel klar gewesen sein. Vichttal lag zur Halbzeit 0:2 in Porz zurück, in Minute 63 kassierten die Gastgeber einen Platz verweis und in der Folge noch fünf Tore. Ganz so mochte Vichttals-Trainer Andi Avramovic das nach dem 5:2-Erfolg in der Fußball-Mittelrheinliga nicht stehen lassen.

„Ich mache den Erfolg nicht an der gelb-roten Karte fest“, sagte er nach dem Abpfiff. Sein Team habe bereits vor dem Anschlusstreffer „zehn bis 15 Torchancen verballert“. Der Gästetorwart habe überragend gehalten. Und so stand es zur Pause 2:0 für die Gastgeber, da sie mit ihren laut Avramovic einzigen beiden Chancen trafen. Dem ersten Treffer durch Baran Tatu in Minute 14 ging ein Vichttaler Ballverlust voraus, das zweite Gegentor (Shin-Young Hwang traf in der 38. Minute) habe ein Stellungsfehler nach einem langen Ball ermöglicht.

Die Mannschaft habe jedoch immer das Gefühl gehabt, das Spiel drehen zu können, wenn der Anschlusstreffer gelingt, so Avramovic. Die gelb-Rote Karte für den Porzer Ibrahim Hajri in der 63. Minute verstärkte dieses Gefühl.