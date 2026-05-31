Aus 0:2 mach 3:2: Diendorf feiert den Kreisliga-Erhalt

Frust im Obertrübenbacher Lager: Der SVO gibt im alles entscheidenden Relegationsspiel einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand und bleibt Kreisklassist. – Foto: Florian Würthele

Fünf Tore, Verlängerung und ein starkes Comeback: Das letzte Relegationsspiel 2026 auf Oberpfälzer Boden hatte nochmal allerhand zu bieten. Als strahlender Sieger ging der SV Diendorf hervor. Im finalen Match der Kreisliga-Relegation im Fußballkreis Cham/Schwandorf, das am frühen Sonntagabend in Seebarn stieg, kam die Truppe des Spielertrainer-Duos Ring/Zimmermann stark zurück. Gegen den SV Obertrübenbach machte sie zunächst einen 0:2-Halbzeitrückstand wett, um in der Verlängerung dann das Spiel vollends zu drehen und mit 3:2 zu triumphieren. Während Diendorf im zweiten Versuch den Kreisliga-Verbleib fixiert, verpasst Obertrübenbach auf bittere Art und Weise den Aufstieg und bleibt Kreisklassist.



Eine bittere Nachricht gab es für Obertrübenbach schon vor dem Spiel. Keeper Michael Lingauer konnte angeschlagen nicht spielen, als Ersatz sprang Feldspieler Julian Rösl ein. Trotz dieser schlechten personellen Vorzeichen erwischte der Kreisklassen-Zweite den besseren Start. Alexander Schafberger war bei einer Kerscher-Flanke am zweiten Pfosten ohne Bewacher und köpfte zum 0:1 ein (16.). Generell hatte der SVO in der ersten Halbzeit mehr Abschlussglück als Diendorf, das schon auch zu seinen Möglichkeiten kam. Das 0:2 kurz vor der Pause war eine feine Einzelleitung von Jonas Wistuba. Obertrübenbachs Kapitän ließ drei Gegenspieler stehen und traf von der Strafraumgrenze platziert (41.).



Die Antwort des Kreisligisten folgte rasch nach Wiederanpfiff. Und zwar in Form eines direkt verwandelten Freistoßes von Spielertrainer Sebastian Ring, der wuchtig ins Torwarteck traf (47.) – nur noch 1:2. Die Spannung war zurück! In der Folge mehrten sich Fouls und Unterbrechungen. Lange blieb es bei diesem einen Gegentor für Julian Rösl, ehe er in der 85. Minute ein zweites Mal hinter sich greifen musste. Matthias Plöd traf eiskalt zum 2:2 für Diendorf. Dieses Relegationsduell zweier kämpferisch starker Teams ging in die Verlängerung.





Anhand der starken Aufholjagd lag der moralische Vorteil nun freilich bei der Diendorfer Mannschaft. Dies wusste sie in der „Overtime“ auch zu nutzen. In der 98. Minute fand ein verdeckter Distanzschuss von Jonas Kreis den Weg ins Obertrübenbacher Tor. Damit war das Spiel vollends gedreht. Wistuba hätte beinahe auf 3:3 gestellt, semmelte den Ball nach einer Ecke jedoch über das Tor (108.). In der „Crunchtime“ warf der Kreisklassist nochmal alles nach vorne, doch alle Bemühungen blieben letztlich umsonst. Kurz vorm Schlusspfiff handelte sich Trübenbachs Andreas Höcherl noch die Rote Karte ein.