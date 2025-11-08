Aus 0:2 mach 2:2: Vilzing holt in Fürth Punkt der Moral

Dieses Remis am 17. Spieltag kommt aus Sicht der DJK Vilzing daher wie ein Sieg. Einerseits, weil die Oberpfälzer aus einem 0:2 noch ein 2:2 machen konnten. Andererseits, weil somit mit der SpVgg Greuther Fürth II ein Kellerkind auf Distanz gehalten werden konnte. "Das Ergebnis ist am Ende gerecht, weil wir in der 2. Halbzeit Charakter und Mentalität gezeigt haben", resümiert DJK-"Co" Matthias Graf. Kleeblatt-Coach Roberto Hilbert hingegen ist einfach nur "enttäuscht".

Dass der ehemalige Nationalspieler an der Linie der Mittelfranken ein "bitteres" Spiel erlebte, hat in erster Linie nicht mit dem Ergebnis an sich zu tun. Sondern eher mit der Art und Weise der 90 Minuten am Samstagnachmittag. "2:0 führen - und dann das Spiel noch aus der Hand zu geben, ist bitter", gab der Fürther Trainer nach Spielende zu Protokoll. "Bis zur 65. Minute hatte ich nicht das Gefühl, dass wir das Spiel noch hergeben. Umso bitterer ist dann, dass wir den Ausgleich durch ein Eigentor bekommen."

Die Fakten zu seinen Worten: Juan Cabrera (6. und 39. Spielminute) sorgte mit einem Doppelpack für eine 2:0-Führung der Gastgeber zur Halbzeitpause. Auch die Hälfte der zweiten Hälfte musste vergehen, ehe es noch einmal interessant wurde. Erst gelang Erol Özbay (71.) der Anschlusstreffer, dann - zwei Zeigerumdrehung vor Spielende - "friendly fire" zum Endstand.

"Wir haben über weite Strecken der ersten Halbzeit keinen Zugriff bekommen. Hier hat Fürth gezeigt, wenn sie Raum und Zeit haben, dass sie eine spielstarke Mannschaft sind", zeigt sich Vilzing-Vertreter Matthias Graf sachlich. "Die zweite Hälfte ging dann an uns. Wir hatten mehr Ballbesitz, konnten Druck aufbauen." Und am Ende konnte ein Unentschieden wie ein Sieg bejubelt werden. Sechs Spiele ist Vilzing nun ohne Niederlage - ein Goldener Herbst!