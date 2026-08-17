Aus 0:1 wird 2:1 SV Stahl dreht das Spiel gegen Blankenhain

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Am Samstag stand für den SV Stahl Unterwellenborn das erste Ligaspiel der neuen Saison auf dem Programm. Zu Gast war der FSV Grün-Weiß Blankenhain. In den ersten 20 bis 25 Minuten hatten die Gäste Spielvorteile und kamen zu den ersten beiden guten Torchancen. Doch SV-Stahl-Torwart Alexander Marko war von Beginn an hellwach und bewahrte seine Mannschaft mit starken Paraden vor einem frühen Rückstand. Anschließend hatte auch der SV Stahl seine große Möglichkeit: Luca Weidhaas scheiterte nur knapp, als sein Schuss noch auf der Linie geklärt werden konnte. Dennoch blieben die Gäste in dieser Phase das etwas bessere Team und belohnten sich in der 39. Minute. Nach einer spielerisch guten Aktion gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes Bild. Der SV Stahl Unterwellenborn übernahm zunehmend die Spielkontrolle und drängte auf den Ausgleich. Dieser sollte schließlich auch fallen: Ben Gräbedünkel chippte den Ball über die Abwehrkette, wo Nick Weihrauch den Ball nahm und im Tor versenkte! 1:1! Blankenhain blieb gefährlich und setzte immer wieder Nadelstiche, doch an Alexander Marko war erneut kein Vorbeikommen. Der Torhüter zeigte eine überragende Leistung und hielt seine Mannschaft mehrfach im Spiel.Dann kam der große Moment des SV Stahl: Nach einem technischen Fehler in der Blankenhainer Defensive übernahm David Schmidt das Spielgerät, zog am letzten Blankenhainer Verteidiger vorbei und schlenzte den Ball aus zehn Metern zum umjubelten 2:1 ins lange Eck.