Aus 0:1 mach 3:1: Kareth legt im Titelrennen vor

Felix Bomber (am Ball) brachte den TSV Kareth mit 2:1 in Führung. – Foto: Walter Keller

Bereits am Freitagabend steht fest, dass der TSV Kareth-Lappersdorf auch aus dem 27. Spieltag als Tabellenführer hervorgehen wird. Die Lerch-Truppe legte im Meisterschaftskampf der Bezirksliga Süd vor, feierte einen verdienten 3:1 (1:1)-Heimsieg gegen den FC Viehhausen. Nach einem frühen Rückstand zeigten die Gastgeber Moral und bogen die Partie um. Vor dem weiteren Spieltags-Geschehen liegt Kareth fünf Punkte vor dem SV Wenzenbach und derer acht vor dem TB/ASV Regenstauf.



Der Tabellenführer erwischte vor 200 Zuschauern einen ungünstigen Start ins Spiel, sah sich bereits nach sieben Minuten in Rückstand. Tim Schmidt tauchte nach einem Steckpass frei vor dem Keeper auf und ließ sich diese Chance nicht nehmen. Fortan übernahm Kareth mehr und mehr das Zepter. Zunächst vergab der TSV die dicke Chance auf den Ausgleich, als Jonas Huber vom Elfmeterpunkt an FC-Keeper Schmid scheiterte (32.). Besagter Huber machte seinen Fauxpas aber rasch wieder weg und erzielte in Minute 40 mit einer starken Einzelleistung den Ausgleichstreffer. Länger blieb es beim 1:1, ehe der Gastgeber das Spiel in der 78. Minute vollends drehen konnte. Lukas Fritz tankt sich im Strafraum durch und legte ab auf Felix Bomber, der überlegt einschob. Mit dem Schlusspfiff markierte Youngster Leon Farahmand den Schlusspunkt zum 3:1.