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Ligabericht
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Aus 0:1 mach 3:1: Kareth legt im Titelrennen vor
Bezirksliga Süd, der Freitag: Huber, Bomber und Farahmand schießen den Tabellenführer zum Heimsieg gegen Viehhausen
von Florian Würthele · Heute, 21:17 Uhr · 0 Leser
Felix Bomber (am Ball) brachte den TSV Kareth mit 2:1 in Führung. – Foto: Walter Keller
Bereits am Freitagabend steht fest, dass der TSV Kareth-Lappersdorf auch aus dem 27. Spieltag als Tabellenführer hervorgehen wird. Die Lerch-Truppe legte im Meisterschaftskampf der Bezirksliga Süd vor, feierte einen verdienten 3:1 (1:1)-Heimsieg gegen den FC Viehhausen. Nach einem frühen Rückstand zeigten die Gastgeber Moral und bogen die Partie um. Vor dem weiteren Spieltags-Geschehen liegt Kareth fünf Punkte vor dem SV Wenzenbach und derer acht vor dem TB/ASV Regenstauf.
Der Tabellenführer erwischte vor 200 Zuschauern einen ungünstigen Start ins Spiel, sah sich bereits nach sieben Minuten in Rückstand. Tim Schmidt tauchte nach einem Steckpass frei vor dem Keeper auf und ließ sich diese Chance nicht nehmen. Fortan übernahm Kareth mehr und mehr das Zepter. Zunächst vergab der TSV die dicke Chance auf den Ausgleich, als Jonas Huber vom Elfmeterpunkt an FC-Keeper Schmid scheiterte (32.). Besagter Huber machte seinen Fauxpas aber rasch wieder weg und erzielte in Minute 40 mit einer starken Einzelleistung den Ausgleichstreffer. Länger blieb es beim 1:1, ehe der Gastgeber das Spiel in der 78. Minute vollends drehen konnte. Lukas Fritz tankt sich im Strafraum durch und legte ab auf Felix Bomber, der überlegt einschob. Mit dem Schlusspfiff markierte Youngster Leon Farahmand den Schlusspunkt zum 3:1.
Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Wir erwischten einen recht blöden Anfang mit dem frühen Gegentor. Über die 90 Minuten war es aber ein verdienter Sieg. Wir haben das Spiel dominiert, waren sehr ordentlich im Ballbesitz unterwegs. Die ein oder andere zwingende Aktion hätten wir ein bisschen besser ausspielen können. Nichtsdestotrotz geht es zurzeit einfach darum, hintenraus die Spiele zu ziehen. Das haben wir gemacht, sind glücklich darüber und freuen uns auf nächste Woche.“
Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Es war das erwartet schwere Spiel, in dem wir in Führung gehen konnten. Leider haben wir abermals verletzungsbedingt wechseln müssen, was wir momentan schwer kompensieren können. Kareth war die spielbestimmende Mannschaft, welche wir jedoch bis zum Tor zum 2:1 konsequent verteidigen konnten. Schlussendlich war es trotz der Niederlage eine ordentliche Leistung meiner Mannschaft.“