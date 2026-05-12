Aurichs U20 überzeugt in Krusenbusch

Mit einem konzentrierten und kämpferischen Auftritt über die gesamte Spielzeit setzte sich die U20 der SpVg Aurich II beim Krusenbuscher SV durch. Vor allem nach der Pause sorgten die Gäste mit drei weiteren Treffern für klare Verhältnisse.

Die SpVg Aurich II hat in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen verdienten 4:1-Erfolg beim Krusenbuscher SV gefeiert. Die Gäste knüpften damit an ihre starke Leistung aus der Vorwoche an und überzeugten über weite Strecken mit einer konzentrierten Vorstellung.

Bereits in der ersten Halbzeit kontrollierte Aurich zunehmend das Spielgeschehen und belohnte sich in der 24. Minute durch Mieke Faß mit der Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hannah Poppinga kurz nach Wiederbeginn auf 2:0 (49.). Spätestens mit dem Treffer von Marla Fitje zum 3:0 in der 79. Minute schien die Partie entschieden.

Krusenbusch verkürzte zwar nur eine Minute später durch Annerieke Loell auf 1:3, doch Aurich ließ sich davon nicht mehr aus der Ruhe bringen. Den Schlusspunkt setzte schließlich die eingewechselte Jarla Thoben mit dem Treffer zum 4:1-Endstand in der 87. Minute.

Aurichs Trainer Jan Feldkamp zeigte sich nach dem Spiel entsprechend zufrieden: „Unsere U20 hat mit tollem Einsatz an die starke Leistung der Vorwoche angeknüpft und den 4:1-Auswärtssieg in Krusenbusch absolut verdient. Der kämpferische und fokussierte Auftritt über 90 Minuten brachte die verdienten drei Punkte.“

Durch den Auswärtserfolg verbessert sich die SpVg Aurich II auf 26 Punkte und festigt damit ihre Position im Mittelfeld der Tabelle.