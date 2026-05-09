Aurich will nächsten Schritt machen

Nach dem jüngsten Aufwärtstrend reist die SpVg Aurich II mit neuem Selbstvertrauen zum Krusenbuscher SV. Im Duell der beiden Aufsteiger wollen die Ostfriesinnen an ihre zuletzt starke Leistung anknüpfen.

Für die SpVg Aurich II steht in der Frauen-Landesliga Weser-Ems ein wichtiges Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten Krusenbuscher SV an. Die Auricherinnen gehen dabei mit Rückenwind in die Partie, nachdem die Mannschaft zuletzt mit einer engagierten Leistung überzeugen konnte.

Trainer Jan Feldkamp sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg und möchte die Entwicklung weiter fortsetzen. „Im Auswärtsspiel gegen den Mitaufsteiger aus Krusenbusch wollen wir am Sonntag an die gute Leistung der vergangenen Partie anknüpfen und die positive Entwicklung weiter fortsetzen“, erklärte Feldkamp vor der Begegnung.

In der Tabelle liegt Aurich mit 23 Punkten derzeit auf Rang acht, Krusenbusch folgt mit 15 Punkten auf Platz zehn. Für beide Mannschaften bietet das direkte Duell die Möglichkeit, sich im unteren Mittelfeld weiter zu stabilisieren.

Besonders die Leistung aus dem vergangenen Spiel dürfte den Gästen zusätzliches Selbstvertrauen geben. Aurich präsentierte sich zuletzt deutlich verbessert und zeigte vor allem kämpferisch eine stabile Vorstellung. Daran will die Mannschaft nun auch gegen den Mitaufsteiger anknüpfen.

Für die SpVg Aurich II geht es damit nicht nur um wichtige Punkte, sondern auch darum, die positive Entwicklung der vergangenen Wochen nachhaltig zu bestätigen.