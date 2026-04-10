Aurich will nach Osterpause nachlegen

Nach zwei spielfreien Wochen geht Aurich mit Rhythmus und Selbstvertrauen ins Duell gegen das Schlusslicht – und will an den klaren Hinspielerfolg anknüpfen.

Für die SpVg Aurich II endet am Wochenende die kurze Pflichtspielpause. Nach zwei spielfreien Wochen in den Osterferien empfängt das Team den Osnabrücker SC – mit dem klaren Ziel, weitere Punkte im Kampf um eine stabile Tabellenposition zu sammeln.

Trainer Jan Feldkamp sieht seine Mannschaft gut vorbereitet: „In den zwei spielfreien Wochen der Osterferien hat unsere U20 zwei Testspiele mit zufriedenstellenden Ergebnissen absolviert, um so den Spielrhythmus beizubehalten.“ Die Pause sei damit sinnvoll genutzt worden, um weiterhin im Wettkampfmodus zu bleiben.

Mit Blick auf die Partie gegen den Tabellenletzten formuliert Feldkamp eine klare Erwartungshaltung: „Wir wollen unser starkes Hinrundenergebnis (3:0-Sieg auswärts) bestätigen und in einem erwarteten intensiven Duell die nächsten Punkte holen.“ Trotz der tabellarischen Unterschiede rechnet der Trainer mit einer anspruchsvollen Begegnung.

Die Ausgangslage scheint auf dem Papier eindeutig: Aurich rangiert im Mittelfeld, während der Osnabrücker SC weiterhin am Tabellenende steht. Dennoch dürften die Gäste alles daran setzen, ihre schwierige Saisonbilanz zu verbessern.

Für Aurich geht es darum, den eigenen Anspruch zu untermauern und die positiven Ansätze aus der bisherigen Saison weiter zu bestätigen. Gelingt es, an die Leistung aus dem Hinspiel anzuknüpfen, könnten die Gastgeberinnen einen weiteren Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld machen.